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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Мониторинг транспорта - контроль расходов и безопасность

Мониторинг транспорта - контроль расходов и безопасность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
montrans.ru
Благодаря своей функциональности мониторинг транспорта в Питере позволяет снизить затраты на содержание автопарка

Современная система мониторинга позволяет точно определять местонахождение транспортных средств, что влияет как на безопасность, так и на товары, а также повышает качество услуг и более эффективную поддержку автопарка.

Благодаря своей функциональности мониторинг транспорта в Питере позволяет снизить затраты на содержание автопарка, а также выявлять и устранять нарушения со стороны водителей. Система подходит как для индивидуальных клиентов, так и для компаний, использующих автопарк, независимо от его размера.

Как это работает?

Локационное устройство с GPS-приемником, установленным в транспортном средстве, собирает данные о его текущем местоположении и параметрах движения. Затем через сеть GSM/4G данные отправляются на сервер мониторинга, к которому пользователь получает доступ.

После регистрации в системе на основе индивидуального логина и пароля пользователь получает доступ как к текущей информации об автомобиле, так и к историческим данным через веб-браузер.

Возможности систем мониторинга:

  • Мониторинг транспортных средств в реальном времени и их отображение на карте;
  • Постоянный мониторинг маршрута транспорта и его параметров;
  • Скачивание и просмотр истории маршрута;
  • Создание отчетов, которые можно периодически группировать и отправлять на выбранный адрес электронной почты;
  • Бесперебойный сбор данных об автомобиле в случае отсутствия связи с сетью GSM;
  • Возможность самостоятельной установки устройства в автомобиль.

GPS-мониторинг транспорта - окупаемость

GPS-мониторинг транспортных средств — это ряд преимуществ на многих уровнях. Наиболее очевидные из них включают экономию времени и денег, но также необходимо помнить о безопасности сотрудников, удовлетворенности клиентов, конкурентоспособности на рынке или таких вопросах, как относительно более низкие затраты на страхование и топливо. В настоящее время немногие компании могут позволить себе не иметь системы мониторинга своего автопарка. Система слежения за транспортными средствами GPS позволяет полностью контролировать не только транспортные средства компании, но и сотрудников, что обеспечивает их большую защиту и безопасность.

Мониторинг автопарка - преимущества

Преимущества системы GPS слежения за транспортными средствами будут заметны практически сразу после внедрения, а инвестиционные затраты окупятся в первые несколько расчетных периодов.

Самым большим преимуществом использования GPS-мониторинга является, конечно, экономия эксплуатационных расходов и времени. Тщательный анализ маршрутов, привычек водителя или экономичности автомобиля позволяет оптимизировать работу автопарка.

Еще одно преимущество — лучшая эффективность. Отчетность и анализ средней скорости транспортных средств, того, как водители ускоряются и сколько времени они проводят, останавливаясь при работающем двигателе, могут привести к снижению расхода топлива, а это, в свою очередь, ведет к большей финансовой экономии.

Даже небольшое изменение при большом количестве автомобилей в конечном итоге может дать очень хорошие результаты. Еще одно преимущество мониторинга автопарка — меньшая стоимость автокаско. Мониторинг служебных автомобилей может быть фактором скидки в страховых компаниях.

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