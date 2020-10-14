Грузовые эвакуаторы: виды и преимущества

Грузовой эвакуатор предназначен для эвакуации грузовых автомобилей, а также любых других транспортных средств, которые невозможно перевезти обычным эвакуатором. Вызвать грузовой эвакуатор в СПб можно по телефону или воспользовавшись формой на сайте компании.

Преимущества грузовых эвакуаторов:

Мощность и грузоподъемность грузового эвакуатора в несколько раз превышает данные показатели на эвакуаторе обычного типа. Высокая прочность и уникальная конструкция позволяют водителям не беспокоиться о сохранности собственного транспорта, которому требуется перевозка. Грузовой эвакуатор легко справляется с самыми нестандартными ситуациями.

Виды грузовых эвакуаторов

В каждой компании, специализирующейся на оказании услуг данного рода, имеется в наличии несколько видов техники.

К наиболее популярным моделям относятся:

Эвакуатор с платформой (простая или ломаная) и манипулятором. Техника незаменима в случаях, когда в результате ДТП автомобиль оказывается в кувете. Также этот вид эвакуатора используют для подъема перевернутого транспорта. Эвакуатор для осуществления манипуляций с транспортными средствами, двигатель которых не работает. Эвакуаторы этого вида делятся на технику с жестким соединением и с частичной погрузкой. Эвакуатор для полной погрузки автомобилей. При таком способе перевозки часть транспорта фиксируется на платформе.

Как осуществляется эвакуация грузового транспорта

Служба эвакуации работает круглосуточно. Оказавшись в сложной ситуации на дороге, водитель может позвонить по телефону и вызвать эвакуатор.

При оформлении заказа диспетчер задаст вопросы о:

характере и степени повреждений;

местонахождении транспортного средства;

марке машины;

весе;

габаритах;

дополнительной информации, которая поможет отправить к месту аварии наиболее подходящий грузовой эвакуатор.

Каждый отдельный эвакуатор, предназначенный для для перевозки грузового автотранспорта, оборудован системой навигации. Данное устройство позволяет диспетчеру оперативно подобрать технику, которая находится ближе всего к месту аварии. В результате клиент может рассчитывать на оперативную помощь, независимо от времени суток, дня недели и загруженности на данном направлении.

Оплата услуг грузового эвакуатора осуществляется как наличными средствами, так и путем безналичного расчета.