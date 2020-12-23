Особенности пресс-форм для пластмассовых изделий

Пресс-форма является технологичным приспособлением для изготовления пластмассовой продукции. Его конструкция достаточно сложная, благодаря чему изготавливаемые детали получают различную конфигурацию. В подобные формы заполняются подготовленным веществом на основе полимеров, из которого получается на выходе запланированный продукт.

Производственный процесс

Проектирование и разработка пресс-форм, которую детальнее можно посмотреть здесь, осуществляется с соблюдением параметров конкретной детали. Однако в случае необходимости создаются модульные многофункциональные устройства, которые дают возможность производить предметы, кардинально отличающиеся по параметрам и габаритам.

Обозначенные формы представлены несколькими деталями съемного типа. Мастера их применяют и конфигурируют по своему усмотрению с целью выполнения поставленных задач. В результате изготавливаются всевозможные широко потребляемые виды изделий с задействованием всего лишь одного приспособления.

Если говорить об особенностях, они выражены сложностью конфигурации, из-за чего много времени уходит на изменение рабочих параметров. Отсюда вытекает частое и регулярное обслуживание агрегата.

Не удивительно, что на практике часто используется другая методика по организации технологического процесса, которая заключается в применении пресса для литья пластмассовых элементов. На выходе появляется возможность изготовления всевозможных продуктов при наличии всего одной формы.

Агрегаты для литья под давлением

Подобные пресс-формы отнесены к группе многокомпонентных изделий. В их отношении должна соблюдаться предельно точная настройка, применяться профессиональный подход к конструированию. Выделяются следующие функциональные элементы:

Блок состоит из двух плит, которые соединены посредством частей неподвижного и подвижного типа. В этом же блоке расположены направляющие элементы, с помощью которых осуществляется смыкание центрирующих форм. Литниковая система горячеканального и холодноканального типа. Она предназначена для перемещения исходного сырья в виде полимеров по формообразующим каналам.

Функциональный блок в свою очередь состоит из матриц и пуансонов, формообразующих частей, системы для выталкивания, подкладных брусьев и плит. Из всех рабочих деталей составляется система, идеально подогнанная по параметрам. Разрешается допуск, но не больше 0,005мм.







