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Питерец.ру » Статьи » Производство » Поковка металлов

Поковка металлов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
pokovki-metall.ru
Сегодня очень распространена обработка металла под давлением. Это метод, которым получают заготовки.

Сегодня очень распространена обработка металла под давлением. Это метод, которым получают заготовки. Они называются поковками, а в дальнейшем их нужно обработать, чтобы получилась именно та деталь, которая нужна. Поковка представляет собой промежуточный этап в обработке металла. При этом форма детали подгоняется под необходимый размер. Более подробно можно посмотреть здесь.

Особенности поковки

Отличительной особенностью поковок является высокое качество поверхности и соответствие размеров. Также при помощи обработки металла давлением можно получить детали сложной формы. Метод способствует экономному расходу материалов, а для кузнеца по сравнению с обычной обработкой металлов поковка является менее трудоемкой. Для выполнения работы нужно специальное оборудование и использование заготовки. Материалом, из которого создают изделие, является сталь. Чаще всего предпочтение отдают нержавеющей стали. Обработать под давлением можно различные слитки, катанки и другие детали.

Производят поковку при помощи любого оборудования, которым можно создать давление на материал, от молота до специальной ковочной машины. Стоит отметить, что металлоизделия широко применяются в жизни человека. Кроме создания отдельных деталей, можно построить любой большой механизм. Например, крымский мост, детали автомобиля, подводную лодку.

Методом свободной ковки можно сделать готовый предмет, который весит не более 400 кг. Готовую продукцию зачастую можно приобрести на складах. Например, это валы с уступами различной конфигурации.

Важна ли документация

Если необходима услуга поковки, то зачастую смотрят на наличие документации по госту. На сегодняшний день это не совсем актуально, так как советские госты не соответствует современным требованиям. Например, кузнецы умеют работать с комбинированными сплавами. Они знают, какие хорошо поддаются поковке, а какие лучше не подвергать давлению. Но даже если невозможно провести поковку, то можно применить обжатие. Таким образом, у металла есть пластичные свойства, которые обеспечивают растяжение и сжатие без возникновения трещин. Преимущества метода поковки:

  • экономия средств;
  • высокое качество;
  • отсутствие дефектов.

Поковка металла широко используется не только в машиностроении, но и в энергетической области, химической, атомной, горной и морской промышленности. Также поковки пользуются спросом в искусстве, когда требуется сделать красивое металлическое изделие.

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