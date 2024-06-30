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Камеры заднего вида для автомобиля: критерии выбора

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Парковка и другие манёвры на машине задним ходом нуждаются в особой внимательности.

Парковка и другие манёвры на машине задним ходом нуждаются в особой внимательности. Решить проблемы с обзором можно, если купить камеру заднего вида для автомобиля. С её помощью несложно наблюдать за участком позади авто с комфортом, не поворачивая голову.

Как работает видеокамера

Купив камеру заднего вида для автомобиля, водитель приобретает систему из двух модулей. Один из них представляет оптическое устройство. Оно устанавливается в задней части машины в удобном месте: прямо на бампере, в стоп-сигнале, на рамке подсветки номеров или в её плафоне, на крыше, в ручке багажника.

Другой модуль — это монитор. Он устанавливается в передней части автомобиля. Принимать сигналы с камеры можно из разных мест, среди которых:

  • солнцезащитный козырек;
  • автомагнитола с ЖК-экраном;
  • зеркало заднего вида;
  • заднее стекло;
  • отдельный ЖК-дисплей на панели;
  • навигатор;
  • планшет;
  • автотелевизор.

На экраны этих устройств поступает сигнал от оптического устройства, установленного в задней зоне машины. Купить камеру, нужную для обзора заднего вида автомобиля, можно с модулями любого вида.

Технологии передачи сигнала

Существуют разные способы передачи сигнала с камеры на монитор. При проводном подсоединении от задней части автомобиля к экрану протягивается кабель. Эта технология требует разборки обшивки салона и других работ. Качество картинки в этом случае хорошее, помехи отсутствуют.

При беспроводном подсоединении не нужно прокладывать кабель. В этом случае у видеокамеры устанавливается передатчик, у экрана — приёмник. При этом способе передачи на экране возможно появление помех. Приёмник и передатчик нужно приобретать дополнительно.

Матрица

От вида матрицы зависит качество картинки. Собираясь купить камеру, которая будет использоваться для обзора заднего вида автомобиля, необходимо интересоваться особенностями матрицы. В видеокамерах используется два типа — CCD и CMOS.

Цена выше у CCD-матрицы. Она обеспечивает более чёткую картинку, в том числе в тёмное время суток. У неё есть функция автоматического баланса белого цвета. Её усовершенствованная модель CCD HD передаёт более качественное изображение в высоком разрешении.

CMOS-матрицы можно купить по цене ниже чем у CCD. Они дают изображения более низкого качества. Передаваемая картинка не настолько яркая, как у CCD-матрицы. Для использования в ночную пору нуждаются в применении подсветки.

Подсветка

Подсветка призвана улучшить ориентацию по видеокамере в непогоду и ночное время. Применяются два типа источников добавочного освещения — LED-лампы и инфракрасные светодиоды. LED-лампы испускают яркий свет, который может слепить видеокамеру. Они дают некачественное освещение в туман. Этих недостатков лишены ИК-светодиоды.

Угол обзора

К одной из наиболее важных характеристик относится угол обзора. От размеров угла зависит величина контролируемого участка и качество картинки.

Камеры с большим углом осмотра охватывают большую территорию, но их картинка искажается. Она становится тем некачественнее, чем больше угол обзора. Самым большим искажение будет при угле больше 170 градусов.

Камеры с минимальным размером угла дают чёткое представление о местности. Однако видимое пространство в этом случае сужается. Ориентироваться по ним сложнее.

При выборе стоит останавливаться на средних значениях. Чёткую картинку и оптимальный охват обеспечивают оптические устройства с углом обзора в интервале 150-170 градусов.

Способ монтажа

На некоторых моделях и марках автомобилей предусмотрены штатные видеокамеры. При отсутствии штатных устанавливаются универсальные. По способу монтажа существуют:

  1. Накладные. Для крепления требуют просверливания небольших отверстий, фиксируются винтами или защёлками.
  2. Врезные. Для фиксации требуют просверливания отверстий большего размера — в них должен поместиться весь корпус устройства. По внешнему виду схожи с дверным глазком.
  3. На специальных кронштейнах. Металлические кронштейны фиксируют внутри салона или снаружи с помощью винтов. Камеры к ним крепят жёстко или на шарнирах. В последнем случае положение оптического модуля можно регулировать.
  4. В рамках номерных знаков. Такая рамка взамен штатной избавляет от сверления отверстия для видеокамеры.
  5. В плафоне подсветки номерных знаков. Оптическое устройство монтируется в огни освещения. Сверления при монтаже обычно не требуется.

Большинство моделей для наружной установки, поэтому имеют высокий класс защиты IP67, IP68. Они закрыты от попадания пыли и влаги.

Автомобильная камера с вспомогательными функциями, может обеспечить дополнительный комфорт. К полезным опциям относятся парковочные линии, возможность корректировки положения оптического модуля, защита от запотевания объектива.

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