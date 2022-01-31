Аварийный комиссар – нужен или нет?

Аварийный комиссар де-факто выполняет функцию посредника между застрахованным лицом и страховой компанией. Однако их правовой статус в России никак не определен. Некоторые водители предпочитают не связываться со специалистами, другие охотно заказывают юридические услуги и считают, что без них не обойтись. Поговорим о ситуациях, в которых вам точно понадобится аварийный комиссар, а также о его компетенции и об оплате услуг.

Нужно ли вызывать аварийного комиссара при ДТП?

Законом не предусмотрено обязанность вызывать аварийного комиссара. Более того, он не сможет заменить сотрудников ГИБДД: если ДТП требует их присутствия, то наличие или отсутствие на месте специалиста на ситуации никак не сказывается.

Дорожный комиссар помогает урегулировать споры между водителями, оформить европротокол и принять правильные решения для исключения проблем во взаимодействии со страховой компанией. Специалист также консультирует участников ДТП и не позволяет им допустить ошибок, которые в дальнейшем могут быть квалифицированы как преступление или становятся основанием для отказа в выплате компенсации.

Если в ДТП есть погибшие или пострадавшие, один из участников в состоянии опьянения, скрылся с места происшествия или авария произошла из-за дефектов дорожного полотна, то присутствия аварийного комиссара точно будет недостаточно – необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше.

Чем поможет аварийный комиссар?

Так как у аварийных комиссаров нет официального правового статуса, то и их компетенция ничем не регламентирована. Поэтому возможности специалиста и сфера его деятельности напрямую зависят от опыта, образования или содержания ранее заключенного договора. Услугу по вызову аварийного комиссара часто предлагают страховщики. Однако обычно эти специалисты могут лишь проконсультировать участников ДТП и помочь с оформлением европротокола.

Если же учесть, что аварийный комиссар – это опытный юрист, то он может помочь:

урегулировать споры между участниками ДТП;

проконсультировать и объяснить порядок дальнейших действий;

оформить европротокол при соответствии ситуации ее требованиям;

выступить в качестве адвоката при общении с сотрудниками ГИБДД;

в дальнейшем помочь в урегулировании споров со страховой компанией и даже представить интересы заявителя в суде.

Следует различать аварийных комиссаров по индивидуальной профессиональной компетенции. На практике лучше самостоятельно найти квалифицированного специалиста, чем приобрести услугу по его вызову в страховой компании.

Как пожаловаться на аварийного комиссара?

Если вы не согласны с действиями аварийного комиссара, особенно приглашенного второй стороной, то не оформляйте европротокол и вызывайте сотрудников ГИБДД. В остальном все зависит от того, что именно совершил аварийный комиссар. В зависимости от ситуации вы вправе пожаловаться на его действия в компанию, предоставившую услугу, обратиться с заявлением в полицию или подать в суд.

Кто оплачивает аварийного комиссара?

Лицо, которое решает воспользоваться его услугами. То есть тот, кто вызывает специалиста. Исключения составляют лишь ситуации, когда услуга безвозмездно предоставляется страховой компанией, например, в качестве бонуса к оформленному полису ОСАГО или КАСКО. В этом случае услуги комиссара оплачивает страховщик.