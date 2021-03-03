Обслуживание «нулевиков»: правила и порядок действий

Фильтры нулевого сопротивления, как и любая другая деталь авто, требуют ухода. Главное, чтобы их обслуживание было правильным, ведь от этого будут напрямую зависеть рабочие характеристики. Как правильно чистить фильтр, когда это необходимо делать и зачем − этой информацией делятся эксперты из Internetcars.ru.

Несколько советов от производителей

Обычные фильтры необходимо менять после каждых 10-ти тысяч пробега, в тоже время «нулевики» выглядят достаточно выигрышно на их фоне, ведь их не выбрасывают, а моют и устанавливают обратно. Площадь же самого фильтра больше, чем у штатного, это способствует лучшей задержке пыли и грязи.

Мировые производители, которые выпускают «нулевики» под такими брендами как: Green Filter, SCT, Prosport, K&N, Simota, Pipercross, Apexi, утверждают, что фильтр нулевого сопротивления нуждаются в чистке после каждых 5-10 тысяч километров пробега. Реальная цифра будет зависеть от того, на каких автострадах эксплуатируется фильтр. Машина, которая чаще всего ездит по запыленным дорогам, быстрее загрязняется, потому после 5 тысяч км желательно демонтировать фильтр для очистки. В городских условиях езды, промывки после 10 тысяч км будет достаточно.

Для обеспечения бесперебойной работы фильтра, понадобится использовать специальные средства. Лучше всего приобретать средства тех же брендов, что и фильтр. Маслянистые растворы позволяют фильтру лучше удерживать грязь на поверхности и не допускать ее дальнейшего проникновения на зеркальные стенки внутри мотора.

Порядок действий при промывке фильтра нулевого сопротивления

Для начала фильтр нужно аккуратно достать. Проведите визуальный осмотр и удалите сухим методом все частицы грязи с его поверхности. Обработайте фильтр промывкой (специальный раствор для мытья «нулёвика»), которую рекомендует производитель (смотреть на упаковке). Приблизительно через 10 минут, после погружения «нулевика» в раствор с промывкой, необходимо изъять его и промыть под теплой проточной водой. На фильтре образуются белые пятна, которые являются свидетельством недостаточного количества пропитки. Обработайте фильтр специальным маслом (пропиткой) до полного исчезновения со всех его поверхностей белых образований. Оставьте фильтр на ночь для самостоятельного просыхания. Установите фильтр на место

Важно! Не используйте в процессе подсушивания фильтра никак нагревательных элементов.

Полная замена фильтра производится примерно после 20-ти подобных процедур промывки. Для обеспечения максимального срока службы детали, необходимо вовремя и качественно прочищать, а также пропитывать фильтр. Произвести все вышеописанные процедуры можно самостоятельно, следуя инструкции.

При правильном подходе к эксплуатации фильтра, владелец получит ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести длительный срок работы детали, повышение мощности и более тихую работу двигателя.