Обслуживание «нулевиков»: правила и порядок действий

Фильтры нулевого сопротивления, как и любая другая деталь авто, требуют ухода. Главное, чтобы их обслуживание было правильным, ведь от этого будут напрямую зависеть рабочие характеристики. Как правильно чистить фильтр, когда это необходимо делать и зачем − этой информацией делятся эксперты из Internetcars.ru.
Несколько советов от производителей
Обычные фильтры необходимо менять после каждых 10-ти тысяч пробега, в тоже время «нулевики» выглядят достаточно выигрышно на их фоне, ведь их не выбрасывают, а моют и устанавливают обратно. Площадь же самого фильтра больше, чем у штатного, это способствует лучшей задержке пыли и грязи.
Мировые производители, которые выпускают «нулевики» под такими брендами как: Green Filter, SCT, Prosport, K&N, Simota, Pipercross, Apexi, утверждают, что фильтр нулевого сопротивления нуждаются в чистке после каждых 5-10 тысяч километров пробега. Реальная цифра будет зависеть от того, на каких автострадах эксплуатируется фильтр. Машина, которая чаще всего ездит по запыленным дорогам, быстрее загрязняется, потому после 5 тысяч км желательно демонтировать фильтр для очистки. В городских условиях езды, промывки после 10 тысяч км будет достаточно.
Для обеспечения бесперебойной работы фильтра, понадобится использовать специальные средства. Лучше всего приобретать средства тех же брендов, что и фильтр. Маслянистые растворы позволяют фильтру лучше удерживать грязь на поверхности и не допускать ее дальнейшего проникновения на зеркальные стенки внутри мотора.
Порядок действий при промывке фильтра нулевого сопротивления
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Для начала фильтр нужно аккуратно достать.
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Проведите визуальный осмотр и удалите сухим методом все частицы грязи с его поверхности.
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Обработайте фильтр промывкой (специальный раствор для мытья «нулёвика»), которую рекомендует производитель (смотреть на упаковке).
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Приблизительно через 10 минут, после погружения «нулевика» в раствор с промывкой, необходимо изъять его и промыть под теплой проточной водой.
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На фильтре образуются белые пятна, которые являются свидетельством недостаточного количества пропитки.
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Обработайте фильтр специальным маслом (пропиткой) до полного исчезновения со всех его поверхностей белых образований.
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Оставьте фильтр на ночь для самостоятельного просыхания.
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Установите фильтр на место
Важно! Не используйте в процессе подсушивания фильтра никак нагревательных элементов.
Полная замена фильтра производится примерно после 20-ти подобных процедур промывки. Для обеспечения максимального срока службы детали, необходимо вовремя и качественно прочищать, а также пропитывать фильтр. Произвести все вышеописанные процедуры можно самостоятельно, следуя инструкции.
При правильном подходе к эксплуатации фильтра, владелец получит ряд неоспоримых преимуществ, к которым можно отнести длительный срок работы детали, повышение мощности и более тихую работу двигателя.