Первая автошкола, созданная в России

Около ста лет назад в России автомобили могли позволить себе только самые состоятельные граждане, в то время как сегодня даже юноши имеют возможность получить права. Впрочем, столь тесный контакт россиян с машинами совсем не говорит о том, что им известно о данном виде транспорта всё. В частности, мало кто из них в курсе, когда именно появилась самая первая автошкола в стране, и что должен был знать любой, кто хотел пройти её на ура.

Когда появилась первая российская автошкола

Тогда страна называлась ещё Российской Империей, а открыта автошкола была в 1906 году. Разумеется, в ней не могли дать столько знаний, как в современных подобных организациях, как, например, в той, которая находится по ссылке https://avtopiter78.ru/ официального сайта одной из автошкол, но азам вождения там вполне могли научить. При этом стоит отметить, что в стране такой школы могло бы и не появиться так скоро, если бы тогдашний правитель Николай II не любил автомобили. Император постоянно увеличивал количество своих автомобилей, и практически все из них были иностранными. Вскоре он понял, что необходимо целенаправленно обучать как вождению, так и делам в сфере механики.

Правда, машины, находившиеся в пользовании императором и другими состоятельными людьми, хоть и развивали скорость до 130 км/ч, но с тормозами у них были большие проблемы, точнее, их почти вообще не было. Тем не менее, в автошколе людей обучали охотно, и это при том, что какого-то чёткого регулирования ПДД также никто ещё не придумал.

Об опасности вождения автомобилей того времени

Кроме того, нельзя не отметить, что автомобили того времени были открытыми, что представляло определённую опасность для всех, кто находился в них во время поездок. В связи с таким раскладом водители при правлении Николая Второго занимались сразу тремя вещами: водили транспортное средство, ремонтировали его и следили за безопасностью пассажиров. Впрочем, этому всему и обучали в первой российской автошколе, а вот ПДД внимания особого не уделялось, да и знаков дорожных придумывать никто не спешил, и светофоров, конечно же, тоже на дорогах тогда не видели.

И именно по той причине, что в автошколе обучали не только водить, но и чинить автомобили, а также отвечать за безопасность пассажиров, пройти её полностью и получить право на вождение машины можно было только через год. Для сводки, в наше время автошколу можно закончить всего за несколько месяцев.