Как определить расходы на содержание катера или яхты?

Приобретение катера или яхты нередко становится мечтой, для воплощения которой тратят годы на сбор нужной суммы. Однако после покупки неожиданно оказывается, что расходы только начались, и для содержания лодки своей мечты нужно регулярно тратить значительные средства. Сюда относят как аренду места для хранения, так и комплектование, спасательное оборудование, техническое обслуживание, ремонт. Все это требует вложений – только так можно рассчитывать на приятный отдых и надежность плавсредства.

Затраты на содержание

Среди обязательных затрат на содержание катера или яхты выделяют следующие расходы:

транспортный налог – его размер зависит от мощности двигателя и ставки, существующей в регионе регистрации лодки, при этом размер отчислений на яхту в два раза выше, но четких ограничений, что считается катером, а что уже яхтой, законодательство не предусматривает;

страховка – в европейских странах без нее не обойтись, можно приобрести дешевый вариант, действующий только на значительные поломки;

техобслуживание – данный параметр зависит от интенсивности эксплуатации и ее условий, нередко даже после длительных заплывов значительных затрат не требуется, однако важно учитывать, что подобные мероприятия и расходы требуются в любом случае;

стоянка и зимовка – место необходимо как для непродолжительного простоя, так и для хранения на весь зимний период, также следует учитывать и необходимость транспорта для доставки катера;

экипаж – чем больше лодка, тем сложнее ею управлять, поэтому может потребоваться найм капитана и матроса, особенно в случае путешествия по незнакомым водам;

расход топлива – расчет делается на 100 км и продолжительность путешествий, во внимание принимается мощность двигателя.

Важно учитывать и дополнительные расходы. Мелкий ремонт, докупка оборудования, комплектования, услуги клининговых компаний, расходные материалы – все это также требует вложений.

Итоговая стоимость

Общая стоимость содержания яхты или катера рассчитывается по годовым расходам. На итоговую сумму влияет множество факторов, включая размеры лодки, ее особенности, базирование. Немаловажным условием становится доступность обслуживания и хранения, а также локальное законодательство.

Снизить расходы на плавсредство можно посредством аккуратного и редкого использования, устройством собственного причала, экономией на страховке. Важно еще до приобретения лодки узнать все особенности ее содержания и обслуживания и рассчитать расходы. Можно поинтересоваться у специалистов и владельцев судов.