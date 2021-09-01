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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Коротко о седловидных тройниках

Коротко о седловидных тройниках

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Седловидные тройники для врезки – это разновидности фитингов, предназначающиеся для соединения труб разного диаметра

Седловидные тройники для врезки – это разновидности фитингов, предназначающиеся для соединения труб разного диаметра без разрезания и демонтажа системы, под давлением транспортируемой жидкости или газа. Используются для соединения второстепенных дополнительных труб (ответвлений) и основной магистрали.

Основное преимущество таких фитингов в том, что их установка может выполняться на разных этапах – как при прокладке коммуникаций, так и в процессе эксплуатации готового объекта.

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Сферы применения

Седелки для врезки используются в:

  • трубопроводах из полиэтилена низкого давления (ПНД) разного предназначения – как на производственных объектах, так и в жилых домах (в бытовых водо- и газопроводах, системах отопления);
  • наружных магистральных системах газоснабжения;
  • бытовых и ливневых канализациях;
  • противопожарных системах;
  • оборудовании для подготовки (очистки) воды;
  • трубопроводах для перекачки химических жидкостей и газов;
  • оросительных и мелиоративных системах в сельском хозяйстве.

Седелки для врезки в процессе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и долговечные элементы. Их используют на всех типах трубопроводов из ПНД.Полиэтилен высокого давления – это инновационный сплав, пригодный для эксплуатации в течение длительного времени (до 100 лет). Он абсолютно безопасен для человека, не выделяет токсинов и неприятных запахов, не вступает в реакцию с транспортируемыми жидкостями или газами, не представляет угрозы для окружающей среды.

Преимущества

Седелки ПНД – это хорошая альтернатива стандартным тройникам. Основные плюсы таких элементов:

  • работы можно проводить без отключения трубопровода от системы, без остановки перекачки жидкости или газа;
  • врезка фитинга осуществляется посредством фрезерования, что дает возможность обеспечить полную герметичность, исключающую выброс жидкости ила газа наружу;
  • компактные размеры тройников позволяют вести работы в условиях ограниченного пространства (в колодцах, подвалах, коллекторах);
  • фреза изготовлена из оцинкованной стали;
  • выходной патрубок имеет большую длину, что создает дополнительное удобство при работе.

Главное преимущество – такие детали обходятся в несколько раз дешевле, чем стандартные комплекты с муфтами. Седелки по всем параметрам полностью соответствуют европейским и международным стандартам качества, что подтверждается лабораторными исследованиями. Все изделия имеют специальный штрих-код, на котором указываются оптимальные параметры сварки.

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