Коротко о седловидных тройниках

Седловидные тройники для врезки – это разновидности фитингов, предназначающиеся для соединения труб разного диаметра без разрезания и демонтажа системы, под давлением транспортируемой жидкости или газа. Используются для соединения второстепенных дополнительных труб (ответвлений) и основной магистрали.
Основное преимущество таких фитингов в том, что их установка может выполняться на разных этапах – как при прокладке коммуникаций, так и в процессе эксплуатации готового объекта.
Сферы применения
Седелки для врезки используются в:
- трубопроводах из полиэтилена низкого давления (ПНД) разного предназначения – как на производственных объектах, так и в жилых домах (в бытовых водо- и газопроводах, системах отопления);
- наружных магистральных системах газоснабжения;
- бытовых и ливневых канализациях;
- противопожарных системах;
- оборудовании для подготовки (очистки) воды;
- трубопроводах для перекачки химических жидкостей и газов;
- оросительных и мелиоративных системах в сельском хозяйстве.
Седелки для врезки в процессе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и долговечные элементы. Их используют на всех типах трубопроводов из ПНД.Полиэтилен высокого давления – это инновационный сплав, пригодный для эксплуатации в течение длительного времени (до 100 лет). Он абсолютно безопасен для человека, не выделяет токсинов и неприятных запахов, не вступает в реакцию с транспортируемыми жидкостями или газами, не представляет угрозы для окружающей среды.
Преимущества
Седелки ПНД – это хорошая альтернатива стандартным тройникам. Основные плюсы таких элементов:
- работы можно проводить без отключения трубопровода от системы, без остановки перекачки жидкости или газа;
- врезка фитинга осуществляется посредством фрезерования, что дает возможность обеспечить полную герметичность, исключающую выброс жидкости ила газа наружу;
- компактные размеры тройников позволяют вести работы в условиях ограниченного пространства (в колодцах, подвалах, коллекторах);
- фреза изготовлена из оцинкованной стали;
- выходной патрубок имеет большую длину, что создает дополнительное удобство при работе.
Главное преимущество – такие детали обходятся в несколько раз дешевле, чем стандартные комплекты с муфтами. Седелки по всем параметрам полностью соответствуют европейским и международным стандартам качества, что подтверждается лабораторными исследованиями. Все изделия имеют специальный штрих-код, на котором указываются оптимальные параметры сварки.