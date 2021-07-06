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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Оборудование » Электроосвещение коровников

Электроосвещение коровников

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Продолжительность светового времени суток влияет на жизненный цикл животных.

Продолжительность светового времени суток влияет на жизненный цикл животных. Поэтому освещение коровника – одна из важных задач для фермерского комплекса. Недостаток освещения в помещении является причиной снижения прироста массы животных, а также низкому удою.

Требуемое освещение для коровников

Хорошее освещение коровников, например, приносит прибыль. Так ежедневное шестнадцатичасовое освещение интенсивностью 150-200 люксов, в сочетании с восьмичасовым периодом темноты, положительно сказывается на производстве молока и приросте поголовья скота.

Подключение света планируют на 4 утра, отключение – на 8 вечера. Причем в течение дня интенсивность освещения потихоньку снижается.

Создание осветительной системы

Эффективная система освещения в коровнике устанавливается с учетом нескольких факторов:

  1. Специфика помещения. Атмосфера зависит от назначения, поэтому где-то в коровнике влажно, а где-то сухо. Так, например, в хозблоках, электрощитовых или в инвентарных воздух сухой. А где-то могут присутствовать химически активные пары. Например, самые влажные точки – это стойла, где высокая концентрация аммиака. Именно по этим факторам определяется, какая должна быть степень защищенности светодиода.
  2. Зонирование. Освещение должно равномерно распределяться во всех отсеках и боксах комплекса.
  3. Расположения ламп. Освещение коровника может осуществляться размещением приборов локально, когда подсвечиваются определенные участки. Но подойдет и вариант общего освещения. Если выбрано отдельное расположение приборов, то следует индивидуально рассчитывать свойство каждой лампы. При оборудовании общего освещения часто используется линейная схема подключения, то есть светильники расположены вдоль всего помещения.
  4. Аварийная система. Требуется установление отдельных щитов питания приборов, расположенных в эвакуационных коридорах.

Интенсивность освещенности не должна быть ниже 160 лк, а для стойла дойных коров минимальный показатель – 200 лк. Располагать светильники целесообразно не высоко, чтобы чаще очищать от пыли или налета.

Ночью горят только красные лампы. Этот свет коровы не замечают, а персонал может продолжать работу.

Выбор оборудования

После того, как будут проведены расчеты по распределению света, можно купить электроосвещение коровников. Светодиодные приборы IP66 наиболее эффективны для использования в животноводческом комплексе, так как имеется защита от попадания пыли, проникновения влаги внутрь. Даже при направленной водной струе влага не просачивается. Помимо влагозащитного корпуса внутри детали лампы залиты герметиком. А для хозяйственных блоков подойдут приборы IP20.

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