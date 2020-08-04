Как правильно выбрать лаки для стемпинга

Стемпинг-дизайн уже не один год прочно удерживается в топе наиболее популярных и востребованных способов декорирования ногтей. Это настоящая находка для девушек, которые не владеют художественными навыками, но желают иметь красивый декор на ногтях.

Стемпинг предполагает нанесение рисунка на ноготь с помощью трафарета (металлической пластины) и штампа. Также используется специальный лак или краска. И если к трафаретам и штампам требования предъявляются не слишком высокие, то выбор лака определяет качество результата. Чтобы получить яркие, четкие рисунки, очень важно подобрать насыщенную и плотную краску для стемпинга.

На что обращать внимание при выборе лака для стемпинга

Стандартные лаки для ногтей использовать для стемпинга специалисты в сфере нейл-арта не рекомендуют — как правило, такие средства имеют слишком жидкую консистенцию, и в процессе перенесения рисунка на ногти лак растекается, смазывая узор. Кроме того, обычные лаки нечасто имеют яркий насыщенный цвет, а потому картинки на ногтях получаются незаметными и бледными.

Идеальный лак для стемпинга должен иметь:

высокую пигментацию. Рисунки в стемпинге обычно имеют тонкие линии, множество сложных узоров. Если прорисовка всех деталей будет выполняться обычным лаком, эффект, потеряется — картинка просто не будет видна;

густоту. Обычные лаки имеют слишком жидкую консистенцию и не способны сохранять четкую форму до высыхания. В итоге рассчитывать на четкость рисунка не приходится;

максимальную яркость цвета. Вне зависимости от того, решили ли вы поиграть на контрастах или фон и рисунок у вас будут представлены в одной цветовой гамме, очень важно выбрать максимально насыщенный и яркий лак для стемпинга — в этом случае дизайн будет смотреться очень интересно, привлекательно.

Высокий спрос на лаки для стемпинга привел к расширению предложения. Многие производители уже позаботились о том, чтобы выпустить целые серии специализированных красок, так что ограничивать свою фантазию при выборе оттенков не приходится. Есть и нежные акриловые лаки, и краски ярких контрастных оттенков — под любые запросы можно подобрать оптимальный вариант.

Предпочтение стоит отдавать лакам проверенных брендов — они стоят дороже, чем продукция NoName, но вы сможете быть уверены в качестве средства, в том, что оно отлично подойдет для ваших целей, и что получаемые рисунки будут восхищать яркими цветами и четкой прорисовкой.