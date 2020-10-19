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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Инструмент » Как выбрать сверло для станка?

Как выбрать сверло для станка?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
При подборе сверлильного инструмента для станков необходимо учитывать множество моментов

При подборе сверлильного инструмента для станков необходимо учитывать множество моментов: особенности станка, материал, в котором планируется просверлить отверстие, точность предполагаемой работы, глубину и ширину отверстия. Специалисты интернет-магазина по продаже сверлильного и металлорежущего инструмента «ТКТ» рассказывают, как правильно выбрать сверло для станка.

Главная задача при выборе сверла – подобрать инструмент, который будет максимально эффективным и прослужит длительное время. Большинство сверл можно разделить на 3 типа:

  • Спиральные;
  • Ступенчатые;
  • Зенкеры.

Спиральные сверла имеют рабочую часть в виде стержня с 2 винтовыми режущими кромками и специальными канавками для отвода стружки. Спиральный инструмент наиболее универсальный, подходит для сверления сквозных и глухих отверстий малой и большой глубины.

Ступенчатые сверла имеют рабочую часть в виде конуса, поверхность которого оснащена ступенями. Конус расширяется от наконечника к хвостовику, что позволяет делать отверстия разного диаметра без смены сверла.

Зенкеры имеют коническую форму, но в отличие от ступенчатых сверл режущие кромки выполнены в виде продольных насечек. Зенкеры предназначены для создания отверстий конической формы в заготовке и для увеличения диаметра отверстий.

Специалисты компании «ТКТ» подчеркивают, что важнейшим моментом при выборе сверла для станка является материал заготовки. Структура сверла должна быть тверже материала заготовки.

  • Твердосплавные сверла – наиболее прочный вариант, могут выдержать высокие температуры и большие нагрузки. С их помощью можно обрабатывать нержавеющие стали, титановые сплавы и жаропрочные стали.
  • Сверла из быстрорежущей стали – наиболее распространенный вариант. HSS сверла могут иметь добавки в виде других сплавов, повышающих эксплуатационные характеристики инструмента. Добавление кобальта (HSS Co) или молибдена делает сверла более прочными и износостойкими, такой инструмент можно использовать для рассверливания заготовок из нержавеющей стали.

Дополнительно необходимо учитывать наличие защитного покрытия:

  • Нитрид титана придает инструменту золотистый цвет и понижает нагрев рабочей части. Сверла подходят для обработки чугуна, легированной и нелегированной стали.
  • Парооксидированные сверла имеют черный цвет и применяются для обработки цветных металлов, углеродистой и легированной стали.
  • Сверла с трехслойным покрытием HSS TiAIN обладают высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации.

Сотрудники компании «ТКТ» рекомендуют использовать для станков качественные сверла от известных зарубежных производителей. Такие сверла являются не просто расходниками, а надежным инструментом, позволяющим повысить эффективность работы станка.

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