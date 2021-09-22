Преимущества люминесцентных ламп

С целью экономии электроэнергии многие владельцы квартир и домов переходят на энергосберегающие люминесцентные лампы. Их эксплуатационные характеристики высокого уровня, а недостатки почти незначительны. Такие источники света используют для подсветки не только в жилых домах, но и в складских помещениях, общественных и административных зданиях. Перед приобретением лампы нужно понимать, какие преимущества содержат в себе эти устройства и как правильно их подбирать под конкретный вид помещения.

Основные достоинства люминесцентных ламп

В сравнении с классическими лампами накаливания, цены на люминесцентные лампы немного выше. Перед покупкой необходимо заранее рассчитать бюджет, который будет потрачен на покупку люминесцентных приборов. В случаях, когда требуется несколько ламп, это может быть затратно, однако средства быстро окупятся благодаря длительному сроку эксплуатации. Несмотря на этот незначительный недостаток, люминесцентные лампочки все также являются самыми востребованными устройствами, которые обладают весомыми преимуществами:

имеют мягкий, приятный свет;

не мерцают и не тускнеют;

не вызывают усталости глаз;

могут использоваться длительное время.

Производители этих устройств выпускают множество моделей, которые отличаются между собой цветопередачей, формой и техническими характеристиками. Это дает возможность комбинировать их, тем самым создавая широкие возможности для дизайнеров.

Как правильно подобрать устройство?

Осветительный прибор подбирается в соответствии с помещением, исходя из чего можно определить несколько форм: трубчатые (прямые), кольцевые, U-образные и обычные компактные аналоги. В быту чаще всего используется последний вариант, а в больших складских помещениях – прямые или кольцевые.

Также важна интенсивность устройства. Лампа с хорошей цветопередачей способна визуально изменить привычную обстановку комнаты, сделав цвета более яркими и насыщенными. Поэтому нужно уделить должное внимание мощности лампочки, ее габаритам и типу цоколя.

Не стоит забывать и о цене прибора, желательно чтобы она сочетала в себе приемлемую стоимость и высокое качество изделия. Не стоит покупать дешевые лампы, так они могут иметь тусклое освещение или прослужить в разы меньше обычных ламп.

Благодаря развитию технологий на современном рынке осветительных приборов появляются все новые источники света. Сегодня можно организовать в своем доме качественное освещение, которое будет в полной мере соответствовать ожиданиям покупателя.