Гидравлические системы. Как определить оборудование высшего качества?

Контролируемое перемещение деталей или контролируемое применение силы является общим требованием в промышленности. Эти операции выполняются главным образом с использованием электрических машин, дизельных, бензиновых и паровых двигателей. Они могут обеспечивать различные перемещения объектов с помощью специальных механических приспособлений, таких как винтовой домкрат, рычаг, стойка, шестерни и т. д.

Однако это не единственные первичные движущие силы. Заключенные жидкости и газы также могут быть использованы в качестве первичных двигателей для обеспечения управляемого движения объектов или веществ. Специально разработанные закрытые жидкостные системы могут обеспечивать как линейное, так и вращательное движение. В них в качестве трансмиссионных сред используют сжатые несжимаемые жидкости. Такие системы называются гидравлическими.

Гидравлическое оборудование

Гидравлический инструмент широко распространен в производстве и обслуживании тяжелого оборудования, в автомобильных механических и кузовных мастерских. Бутылочные домкраты, подъемники двигателей и цеховые прессы используют гидравлику для подъема транспортных средств с пола, вытягивания двигателей, нажатия на подшипники и многих других задач.

Выбор гидравлического инструмента включает приводные ударные ключи 3/4" и 1", высокомоментные приводные устройства для привода и нарезания резьбы, высокомоментные гайковерты для поворота клапанов, затяжки, нарезания резьбы, расширения, скашивания труб и расширения, а также гидравлические динамометрические ключи различной длины.

В эту же категорию инструмента относятся гидравлические погружные насосы для скважины, ударный гайковерт, магнитные сверла и колонковые сверла, возвратно-поступательные пилы, ленточные пилы, ножовки и цепные пилы, гидравлические пуансоны. Если вам нужно разрезать чугунную, плиточную или бетонную трубу, для этого лучше использовать гидравлические фрезы, гайковерты и шлифовальные машины.

Гидравлические инструменты и внешне приводимые в действие гидравлические тараны могут управляться различными насосами. Это могут быть односкоростные и 2-ступенчатые ручные насосы, насосные и штоссельные станции, воздушные и электрические гидравлические насосы, которыми оснащается отбойный молоток.

Особенности гидравлических систем

Гидравлическая система работает по принципу закона Паскаля, который гласит, что давление в замкнутой жидкости равномерно во всех направлениях. Сила, создаваемая жидкостью, определяется умножением давления и площади поперечного сечения. Поскольку давление одинаково во всех направлениях, меньший поршень чувствует меньшую силу и наоборот. Таким образом, с помощью гидравлических систем можно создать большую силу при меньших затратах сил. Гидравлические системы состоят из нескольких частей:

Подвижный поршень, соединенный с выходным валом в закрытом цилиндре;

Резервуар для жидкости;

Фильтр;

Электрический насос;

Регулятор давления;

Регулирующий клапан;

Герметичный трубопровод с замкнутым контуром.

Выходной вал передает движение или усилие, однако все остальные части помогают управлять системой. Резервуар для хранения жидкости - это емкость для трансмиссионной среды. Используемая жидкость обычно представляет собой несжимаемое масло высокой плотности. Оно фильтруется для удаления пыли или любых других нежелательных частиц, а затем перекачивается гидравлическим насосом. Производительность насоса зависит от конструкции гидравлической системы. Эти насосы обеспечивают постоянный объем при каждом обороте вала насоса. Таким образом, давление жидкости может бесконечно увеличиваться в тупике поршня до тех пор, пока система не выйдет из строя. Движение поршня контролируется изменением потока жидкости. Движение цилиндра контролируется с помощью регулирующего клапана, который направляет поток жидкости. Линия давления соединена с портом для подъема и опускания поршня. Клапан также может остановить поток жидкости в любом из портов.

Применение гидравлического инструмента и оборудования

Комбинированный насосно-приводной агрегат известен как гидравлический насос. Они могут быть двух типов:

Центробежные насосы - используют вращательную кинетическую энергию для доставки жидкости. Вращательная энергия обычно поступает от двигателя или электродвигателя.

Возвратно-поступательные насосы: возвратно-поступательный насос является плунжерным. Он также известен как объемный или поршневой. Он часто используется там, где требуется обрабатывать относительно небольшое давление подачи. Конструкция этих насосов аналогична четырехтактному двигателю.

Гидравлические системы в основном используются для точного управления большими силами. Основные области применения гидравлической системы можно разделить на пять категорий:

Промышленность: оборудование для переработки пластмасс, сталелитейное производство и первичная добыча металлов, автоматизированные производственные линии, станкостроение, бумажная промышленность, погрузчики, дробилки, текстильное оборудование, научно-исследовательское оборудование и роботизированные системы и т.д. Мобильная гидравлика: тракторы, ирригационная система, землеройное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование, коммерческие транспортные средства, туннельное буровое оборудование, железнодорожное оборудование, строительная и строительная техника, буровые установки и т.д. Автомобили: он используется в таких системах, как разрывы, амортизаторы, рулевая система, ветрозащитный экран, подъемник, очистка и т. д. Океанские суда, рыбацкие лодки и оборудование для пупка. Аэрокосмическое оборудование: существует оборудование и системы, используемые для управления рулем направления, шасси, перерывов, управления полетом и трансмиссией, которые используются в самолетах, ракетах и космических кораблях.

Преимущества гидравлических систем:

Гидравлическая система использует несжимаемую жидкость, что приводит к более высокой эффективности.

Она обеспечивает стабильную выходную мощность, что трудно сделать в пневматических или механических системах привода.

Гидравлические системы используют несжимаемую жидкость высокой плотности. Возможность утечки в гидравлической системе меньше, чем в пневматической. Расходы на техническое обслуживание меньше.

Оборудование хорошо работает в жарких условиях окружающей среды.

Выбирать гидравлическое оборудование необходимо с учетом разных параметров, а также назначением. К примеру, чтобы выбрать

гидравлический двигатель, нужно принимать во внимание требования к:

расходу жидкости - количеству жидкости, которое проходит через гидромотор за установленный промежуток времени;

рабочему давлению – показателю, при котором двигатель будет работать с параметрами, указанными производителем в паспорте;

вращающему моменту – усилию, с которым будет вращаться вал гидромотора,

частоте вращения - количеству оборотов вала гидромотора за одну минуту.

Если у вас возникнут проблемы с выбором гидравлического оборудования, лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Ругидро».