Гидравлические системы. Как определить оборудование высшего качества?

ента новостей

20:07
Ветеринары Ленобласти – лучшие в России
20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов
19:21
Подопечные фонда «Перспектива» съездили в квартиру-музей Исаака Бродского
17:40
Конкурс на вступление в состав Совета по развитию добровольчества продлевается
17:28
Присоединяйся к «Молодежному бизнес-инкубатору»
15:58
Победителей Всероссийского онлайн-фестиваля университетских технологических проектов назвала ВШЭ
15:02
«Каток у моря» будет работать уже 21 ноября
13:37
Электронная выставка «Символы Санкт-Петербурга в документах ЦГАНТД СПб»
13:20
На Чемпионате России по боксу Санкт-Петербург представят 25 спортсменов
12:46
На севере Петербурга со стрельбой задержали водителя-нарушителя
12:43
В Петербурге задержали пиромана спалившего иномарку риэлтора
12:19
Петербург стал лидером по числу победителей в полуфинале «Цифрового прорыва» в СЗФО
12:16
Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» празднуют победу
12:12
Главным врачом Мариинской больницы назначен Анатолий Завражнов
12:10
В Петербурге доставляют участковых терапевтов до больных коронавирусом
12:07
Первые подгузники XIX века представят в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее Минобороны РФ
11:10
В лесном массиве Юнтолово обнаружили закопанный труп человека
08:55
Отчего Хрусталев оказался в больнице?
07:27
Байден не победил?
17:12
Светский Петербург побывал на закрытом показе киносериала “Перевал Дятлова” на ТНТ
17:09
В Невском районе ножом ранили подростка
17:06
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд в жилом секторе
20:00
Спецназовцы общевойсковой армии ЗВО из Ленобласти провели десантирование в Тамбовской области
19:58
Боевая техника общевойсковой армии ЗВО подготовлена к эксплуатации в условиях низких температур в Ленобласти
14:13
В Петербурге и Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой ловили водителей-нарушителей
14:09
В Петербурге задержали аферистов, охотившихся за квартирами умеших
07:53
Почему выросли цены на жилье?
07:51
Макаров в лидерах
22:55
Баскетбольный ЦСКА может указать на дверь Майку Джеймсу
20:00
Фестиваль добра «Друг другу» online
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Гидравлические системы. Как определить оборудование высшего качества?

Гидравлические системы. Как определить оборудование высшего качества?

0
41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
Контролируемое перемещение деталей или контролируемое применение силы является общим требованием в промышленности

Контролируемое перемещение деталей или контролируемое применение силы является общим требованием в промышленности. Эти операции выполняются главным образом с использованием электрических машин, дизельных, бензиновых и паровых двигателей. Они могут обеспечивать различные перемещения объектов с помощью специальных механических приспособлений, таких как винтовой домкрат, рычаг, стойка, шестерни и т. д.

Однако это не единственные первичные движущие силы. Заключенные жидкости и газы также могут быть использованы в качестве первичных двигателей для обеспечения управляемого движения объектов или веществ. Специально разработанные закрытые жидкостные системы могут обеспечивать как линейное, так и вращательное движение. В них в качестве трансмиссионных сред используют сжатые несжимаемые жидкости. Такие системы называются гидравлическими.

Гидравлическое оборудование

Гидравлический инструмент широко распространен в производстве и обслуживании тяжелого оборудования, в автомобильных механических и кузовных мастерских. Бутылочные домкраты, подъемники двигателей и цеховые прессы используют гидравлику для подъема транспортных средств с пола, вытягивания двигателей, нажатия на подшипники и многих других задач.

Выбор гидравлического инструмента включает приводные ударные ключи 3/4" и 1", высокомоментные приводные устройства для привода и нарезания резьбы, высокомоментные гайковерты для поворота клапанов, затяжки, нарезания резьбы, расширения, скашивания труб и расширения, а также гидравлические динамометрические ключи различной длины.

В эту же категорию инструмента относятся гидравлические погружные насосы для скважины, ударный гайковерт, магнитные сверла и колонковые сверла, возвратно-поступательные пилы, ленточные пилы, ножовки и цепные пилы, гидравлические пуансоны. Если вам нужно разрезать чугунную, плиточную или бетонную трубу, для этого лучше использовать гидравлические фрезы, гайковерты и шлифовальные машины.

Гидравлические инструменты и внешне приводимые в действие гидравлические тараны могут управляться различными насосами. Это могут быть односкоростные и 2-ступенчатые ручные насосы, насосные и штоссельные станции, воздушные и электрические гидравлические насосы, которыми оснащается отбойный молоток.

Особенности гидравлических систем

Гидравлическая система работает по принципу закона Паскаля, который гласит, что давление в замкнутой жидкости равномерно во всех направлениях. Сила, создаваемая жидкостью, определяется умножением давления и площади поперечного сечения. Поскольку давление одинаково во всех направлениях, меньший поршень чувствует меньшую силу и наоборот. Таким образом, с помощью гидравлических систем можно создать большую силу при меньших затратах сил. Гидравлические системы состоят из нескольких частей:

  • Подвижный поршень, соединенный с выходным валом в закрытом цилиндре;
  • Резервуар для жидкости;
  • Фильтр;
  • Электрический насос;
  • Регулятор давления;
  • Регулирующий клапан;
  • Герметичный трубопровод с замкнутым контуром.

Выходной вал передает движение или усилие, однако все остальные части помогают управлять системой. Резервуар для хранения жидкости - это емкость для трансмиссионной среды. Используемая жидкость обычно представляет собой несжимаемое масло высокой плотности. Оно фильтруется для удаления пыли или любых других нежелательных частиц, а затем перекачивается гидравлическим насосом. Производительность насоса зависит от конструкции гидравлической системы. Эти насосы обеспечивают постоянный объем при каждом обороте вала насоса. Таким образом, давление жидкости может бесконечно увеличиваться в тупике поршня до тех пор, пока система не выйдет из строя. Движение поршня контролируется изменением потока жидкости. Движение цилиндра контролируется с помощью регулирующего клапана, который направляет поток жидкости. Линия давления соединена с портом для подъема и опускания поршня. Клапан также может остановить поток жидкости в любом из портов.

Применение гидравлического инструмента и оборудования

Комбинированный насосно-приводной агрегат известен как гидравлический насос. Они могут быть двух типов:

  • Центробежные насосы - используют вращательную кинетическую энергию для доставки жидкости. Вращательная энергия обычно поступает от двигателя или электродвигателя.
  • Возвратно-поступательные насосы: возвратно-поступательный насос является плунжерным. Он также известен как объемный или поршневой. Он часто используется там, где требуется обрабатывать относительно небольшое давление подачи. Конструкция этих насосов аналогична четырехтактному двигателю.

Гидравлические системы в основном используются для точного управления большими силами. Основные области применения гидравлической системы можно разделить на пять категорий:

  1. Промышленность: оборудование для переработки пластмасс, сталелитейное производство и первичная добыча металлов, автоматизированные производственные линии, станкостроение, бумажная промышленность, погрузчики, дробилки, текстильное оборудование, научно-исследовательское оборудование и роботизированные системы и т.д.
  2. Мобильная гидравлика: тракторы, ирригационная система, землеройное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование, коммерческие транспортные средства, туннельное буровое оборудование, железнодорожное оборудование, строительная и строительная техника, буровые установки и т.д.
  3. Автомобили: он используется в таких системах, как разрывы, амортизаторы, рулевая система, ветрозащитный экран, подъемник, очистка и т. д.
  4. Океанские суда, рыбацкие лодки и оборудование для пупка.
  5. Аэрокосмическое оборудование: существует оборудование и системы, используемые для управления рулем направления, шасси, перерывов, управления полетом и трансмиссией, которые используются в самолетах, ракетах и космических кораблях.

Преимущества гидравлических систем:

  • Гидравлическая система использует несжимаемую жидкость, что приводит к более высокой эффективности.
  • Она обеспечивает стабильную выходную мощность, что трудно сделать в пневматических или механических системах привода.
  • Гидравлические системы используют несжимаемую жидкость высокой плотности. Возможность утечки в гидравлической системе меньше, чем в пневматической. Расходы на техническое обслуживание меньше.
  • Оборудование хорошо работает в жарких условиях окружающей среды.

Выбирать гидравлическое оборудование необходимо с учетом разных параметров, а также назначением. К примеру, чтобы выбрать

  • гидравлический двигатель, нужно принимать во внимание требования к:
  • расходу жидкости - количеству жидкости, которое проходит через гидромотор за установленный промежуток времени;
  • рабочему давлению – показателю, при котором двигатель будет работать с параметрами, указанными производителем в паспорте;
  • вращающему моменту – усилию, с которым будет вращаться вал гидромотора,
  • частоте вращения - количеству оборотов вала гидромотора за одну минуту.

Если у вас возникнут проблемы с выбором гидравлического оборудования, лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Ругидро».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-06-2019, 19:56
Что такое ручная цепная таль
15-11-2015, 15:57
Виды и назначение испытательного оборудования
12-09-2015, 18:29
Что такое маслостанция?
11-05-2016, 23:08
Компания «Эликс»: эффективные системы обогрева
22-02-2015, 18:47
Техника на строительной площадке и складах
3-12-2016, 18:35
Виды нагревательных кабелей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
490
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
887
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
910
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 091
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх