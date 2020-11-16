Гидравлические системы. Как определить оборудование высшего качества?

Контролируемое перемещение деталей или контролируемое применение силы является общим требованием в промышленности. Эти операции выполняются главным образом с использованием электрических машин, дизельных, бензиновых и паровых двигателей. Они могут обеспечивать различные перемещения объектов с помощью специальных механических приспособлений, таких как винтовой домкрат, рычаг, стойка, шестерни и т. д.
Однако это не единственные первичные движущие силы. Заключенные жидкости и газы также могут быть использованы в качестве первичных двигателей для обеспечения управляемого движения объектов или веществ. Специально разработанные закрытые жидкостные системы могут обеспечивать как линейное, так и вращательное движение. В них в качестве трансмиссионных сред используют сжатые несжимаемые жидкости. Такие системы называются гидравлическими.
Гидравлическое оборудование
Гидравлический инструмент широко распространен в производстве и обслуживании тяжелого оборудования, в автомобильных механических и кузовных мастерских. Бутылочные домкраты, подъемники двигателей и цеховые прессы используют гидравлику для подъема транспортных средств с пола, вытягивания двигателей, нажатия на подшипники и многих других задач.
Выбор гидравлического инструмента включает приводные ударные ключи 3/4" и 1", высокомоментные приводные устройства для привода и нарезания резьбы, высокомоментные гайковерты для поворота клапанов, затяжки, нарезания резьбы, расширения, скашивания труб и расширения, а также гидравлические динамометрические ключи различной длины.
В эту же категорию инструмента относятся гидравлические погружные насосы для скважины, ударный гайковерт, магнитные сверла и колонковые сверла, возвратно-поступательные пилы, ленточные пилы, ножовки и цепные пилы, гидравлические пуансоны. Если вам нужно разрезать чугунную, плиточную или бетонную трубу, для этого лучше использовать гидравлические фрезы, гайковерты и шлифовальные машины.
Гидравлические инструменты и внешне приводимые в действие гидравлические тараны могут управляться различными насосами. Это могут быть односкоростные и 2-ступенчатые ручные насосы, насосные и штоссельные станции, воздушные и электрические гидравлические насосы, которыми оснащается отбойный молоток.
Особенности гидравлических систем
Гидравлическая система работает по принципу закона Паскаля, который гласит, что давление в замкнутой жидкости равномерно во всех направлениях. Сила, создаваемая жидкостью, определяется умножением давления и площади поперечного сечения. Поскольку давление одинаково во всех направлениях, меньший поршень чувствует меньшую силу и наоборот. Таким образом, с помощью гидравлических систем можно создать большую силу при меньших затратах сил. Гидравлические системы состоят из нескольких частей:
- Подвижный поршень, соединенный с выходным валом в закрытом цилиндре;
- Резервуар для жидкости;
- Фильтр;
- Электрический насос;
- Регулятор давления;
- Регулирующий клапан;
- Герметичный трубопровод с замкнутым контуром.
Выходной вал передает движение или усилие, однако все остальные части помогают управлять системой. Резервуар для хранения жидкости - это емкость для трансмиссионной среды. Используемая жидкость обычно представляет собой несжимаемое масло высокой плотности. Оно фильтруется для удаления пыли или любых других нежелательных частиц, а затем перекачивается гидравлическим насосом. Производительность насоса зависит от конструкции гидравлической системы. Эти насосы обеспечивают постоянный объем при каждом обороте вала насоса. Таким образом, давление жидкости может бесконечно увеличиваться в тупике поршня до тех пор, пока система не выйдет из строя. Движение поршня контролируется изменением потока жидкости. Движение цилиндра контролируется с помощью регулирующего клапана, который направляет поток жидкости. Линия давления соединена с портом для подъема и опускания поршня. Клапан также может остановить поток жидкости в любом из портов.
Применение гидравлического инструмента и оборудования
Комбинированный насосно-приводной агрегат известен как гидравлический насос. Они могут быть двух типов:
- Центробежные насосы - используют вращательную кинетическую энергию для доставки жидкости. Вращательная энергия обычно поступает от двигателя или электродвигателя.
- Возвратно-поступательные насосы: возвратно-поступательный насос является плунжерным. Он также известен как объемный или поршневой. Он часто используется там, где требуется обрабатывать относительно небольшое давление подачи. Конструкция этих насосов аналогична четырехтактному двигателю.
Гидравлические системы в основном используются для точного управления большими силами. Основные области применения гидравлической системы можно разделить на пять категорий:
- Промышленность: оборудование для переработки пластмасс, сталелитейное производство и первичная добыча металлов, автоматизированные производственные линии, станкостроение, бумажная промышленность, погрузчики, дробилки, текстильное оборудование, научно-исследовательское оборудование и роботизированные системы и т.д.
- Мобильная гидравлика: тракторы, ирригационная система, землеройное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование, коммерческие транспортные средства, туннельное буровое оборудование, железнодорожное оборудование, строительная и строительная техника, буровые установки и т.д.
- Автомобили: он используется в таких системах, как разрывы, амортизаторы, рулевая система, ветрозащитный экран, подъемник, очистка и т. д.
- Океанские суда, рыбацкие лодки и оборудование для пупка.
- Аэрокосмическое оборудование: существует оборудование и системы, используемые для управления рулем направления, шасси, перерывов, управления полетом и трансмиссией, которые используются в самолетах, ракетах и космических кораблях.
Преимущества гидравлических систем:
- Гидравлическая система использует несжимаемую жидкость, что приводит к более высокой эффективности.
- Она обеспечивает стабильную выходную мощность, что трудно сделать в пневматических или механических системах привода.
- Гидравлические системы используют несжимаемую жидкость высокой плотности. Возможность утечки в гидравлической системе меньше, чем в пневматической. Расходы на техническое обслуживание меньше.
- Оборудование хорошо работает в жарких условиях окружающей среды.
Выбирать гидравлическое оборудование необходимо с учетом разных параметров, а также назначением. К примеру, чтобы выбрать
- гидравлический двигатель, нужно принимать во внимание требования к:
- расходу жидкости - количеству жидкости, которое проходит через гидромотор за установленный промежуток времени;
- рабочему давлению – показателю, при котором двигатель будет работать с параметрами, указанными производителем в паспорте;
- вращающему моменту – усилию, с которым будет вращаться вал гидромотора,
- частоте вращения - количеству оборотов вала гидромотора за одну минуту.
Если у вас возникнут проблемы с выбором гидравлического оборудования, лучше обратиться за помощью к специалистам компании «Ругидро».