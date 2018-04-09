В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией

В ходе проводимой проверки сотрудниками Центра применения административного законодательства ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен притон для занятий проституцией в квартире дома 6 по Московскому проспекту.

В данной квартире полицейские обнаружили 5 гражданок среднеазиатской республики, оказывавших сексуальные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Также в помещении присутствовали «охранник» и женщина-«администратор» притона, тоже граждане среднеазиатской республики. Они привлечены к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Данные лица доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организатора притона по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).