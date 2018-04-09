ента новостей

20:54
Гол Шатова «Зениту» приведёт к отставке Манчини?
17:06
В Ленобласти расследуют двойное убийство
16:57
На Маршала Казакова женщину зарезали у крыльца парадной
16:54
Торжественный концерт классической музыки «Русские Музыкальные Сезоны»
16:51
Реконструкция первой государственной библиотеки страны
16:40
В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией
16:33
Семинар «Города России: соучастие граждан в общественном развитии»
16:30
В Центральном районе задержаны мигранты-карманники
07:47
Вирус в «Сбербанк Онлайн»
22:31
СКА провалил сезон, а Знарок винит Олимпиаду
21:39
«Манчестер Юнайтед» отложил чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ
19:47
Дрю Гордон принёс баскетбольному «Зениту» победу над «Локомотивом»
13:58
На Софийской улице асфальт сошел вместе со снегом
00:07
СКА оказался на краю пропасти, но всё ещё можно исправить
13:55
В Ленобласти полиция устанавливает обстоятельства разбоя в отношении жителя деревни Агалатово
13:48
В метро с поличным задержан "карманник"
13:40
Новая жизнь Львиной пристани
08:06
Отключение электричества
00:39
Кошмарный лондонский тайм Акинфеева: «Арсенал» - ЦСКА 4:1
19:48
«Ак Барс» ждёт в финале Кубка Гагарина СКА или ЦСКА
17:59
В Центральном районе задержан карманник
17:54
В Приморском районе пенсионерка стала жертвой мошенника
17:50
Приморский район развивается ускоренными темпами
08:02
Борьба с курением
22:35
Обидное поражение СКА в 4-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина
20:42
«Спартак» стал соперником «Тосно» по полуфиналу Кубка России
15:39
Выставка «ТОНКИЙ ВОЗДУХ, СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
15:32
В Красногвардейском районе полиция проверяет сообщение пенсионерки о мошенничестве
15:25
В Ленобласти ограбили пожилую супружескую пару
15:16
Итоги финала конкурса красоты «Студенческая краса 2018»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией

В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией

0
66
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Адмиралтейском районе Петербурга закрыт притон для занятий проституцией, находившийся в квартире на Московском проспекте

В ходе проводимой проверки сотрудниками Центра применения административного законодательства ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлен притон для занятий проституцией в квартире дома 6 по Московскому проспекту.

В данной квартире полицейские обнаружили 5 гражданок среднеазиатской республики, оказывавших сексуальные услуги за деньги. В отношении правонарушительниц составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Также в помещении присутствовали «охранник» и женщина-«администратор» притона, тоже граждане среднеазиатской республики. Они привлечены к ответственности по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).

Данные лица доставлены в территориальный отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организатора притона по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район притон проституция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-03-2018, 11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
6-02-2018, 11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
22-01-2018, 16:22
В Кировском районе прикрыт очередной бордель
3-11-2017, 12:37
В Центральном районе закрыт притон для занятий проституцией
19-10-2017, 16:27
В Приморском районе ликвидирован притон для занятий проституцией
9-10-2017, 18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
247
28-03-2018, 14:21
В Ленобласти иномарка сбила двух детей
0
268
23-03-2018, 17:01
В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"
0
273
22-03-2018, 12:33
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
387
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
Наверх