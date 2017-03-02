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» » Пострадала очередная бабушка

Пострадала очередная бабушка

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Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Пенсионерка из Невского района, решив помочь мошенниками получить денежный перевод, осталась без своих сбережений.

Сколько уже писалось о том, как мошенники с помощью нехитрых манипуляций облапошивают своих жертв под предлогом «получения переводов из других стран», но старики, заслышав, что за свои услуги получат определённое вознаграждение, напрочь забывают об опасности и кидаются в объятия жуликов, как кролики, идущие на своё последнее свидание с удавом.

К очередной своей жертве мошенники пришли на дом. В квартире одного из домов по улице Крыленко раздался звонок, и на пороге появились неизвестные мужчины.

Далее последовала история о том, что им должен прийти перевод из сопредельной страны, но вот беда: деньги могут поступить только на книжку «Сбербанка», а получить её нерезиденты России не могут. Не может ли женщина помочь им получить перевод, и если да, то они щедро оплатят её услуги.

Услышав о вознаграждении, пенсионерка 1940 года рождения, захватив паспорт и сберкнижку, кинулась помогать незнакомцам.

Придя в банк, жулики попросили снять с книжки все деньги, якобы для операции перевода нужна была пустая книжка. Женщина послушалась, и показала мошенникам снятые деньги.

Они пересчитали всю сумму, добавили несколько пятитысячных купюр, как плату за услуги, и ретировались.

Придя домой, старушка убедилась, что вместо настоящих купюр, бывших у неё на книжке, злоумышленники всучили ей пресловутые билеты «банка приколов».

В полиции, куда обратилась «предприимчивая» бабуля, заявление приняли и пообещали принять меры к поиску преступников, впрочем, сами не вполне веря в успех розыскных мероприятий.
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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