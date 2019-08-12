На территории «Лахта Центра» планируют открыть общественное пространство

Начальник Управления по проектированию «Лахта Центра» Юлия Гуляк рассказала о планах создания общественного пространства «Северная площадь» на территории небоскреба. По ее словам , хотелось на этом пространстве придумать что-то с «вау!»-эффектом, После анализа предложений был создан проект Северной площади, на которой расположена центральная парадная лестница и вокруг нее – стеклянные криволинейные «крылья», очень красивые, идущие по металлическим балкам. Что же именно будет находиться на площади, пока не известно.

Имя нашли не только будущей площади, улицы возле небоскреба также обрели свои названия. Так, улица, где сейчас идет строительство защитных сооружений получила название Водная. Открытая набережная расположена вдоль водной акватории Финского залива, и на ней будет открыт амфитеатр, а со стороны Воздушной улицы расположится арка главного входа. Сам «Лахта Центр» теперь официально расположен по адресу: ул. Высотная, дом 1. Не отстает и строительство новых дорог к комплексу. Участок Шуваловского проспекта призван улучшить проезд от «Лахта Центра» в сторону центра города, а также разгрузить весь Приморский район.



Новые дороги с возможностью выезда на КАД и ЗСД, большое количество зеленых зон делают Приморский район очень привлекательным вариантом для приобретения жилья. Идет активная застройка района Юнтоловского заказника и Лахтинского разлива. Уже больше 10 жилых комплексов появились на правой стороне озера. Например, ЖК «Gusi-Лебеди» – в двух минутах от него находится полностью оборудованная прибрежная территория Лахтинского разлива. Дома высотой 20-27 этажей предоставляют квартиры комфорт-класса. Отделка выполнена по дизайн-проекту в двух вариантах: «Скандинавский стиль» и «Современная классика».

ЖК «Хайтек-сити» также представляет собой жилье комфорт-класс в домах 20-25 этажей. В этом случае застройщик предоставляет выбор от студий до трехкомнатных апартаментов. ЖК «LEGENDA на Оптиков, 34», в свою очередь, позиционирует себя как застройщик со smart-подходом, с квартирами, где нет неиспользуемого «мертвого» пространства. Четыре корпуса разной этажности продаются с 29 типами планировочных решений.



Удачным вариантом «подальше от городской суеты и поближе к природе» стал ЖК «Лахта Парк», который находится по другую сторону Лахтинского разлива. Такая отдаленность от основных высотных застроек играет на руку этому жилому комплексу. Малоэтажный квартал раскинулся в курортной зоне рядом с поселком Ольгино. На 17 гектарах возведено 490 апартаментов в малоэтажных домах, 10 коттеджей на отдельных земельных участках и 50 сити-вилл. Во многих планировках здесь предусмотрены панорамные окна, высокие потолки, а на верхних этажах – большие террасы. На территории всего комплекса расположены прогулочные зоны и детские площадки.

Будущий переезд концерна «Газпром» в «Лахта Центра» еще больше стимулирует развитие Приморского района. По данным администрации района и Петростата, он по-прежнему занимает лидирующие позиции по вводу жилья среди других районов города. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая площадь введенных жилых домов увеличилась на 16,9%, а количество квартир выросло на 9,4%. По данным на начало года, средняя численность проживающих здесь составила более 560 тысяч человек. Так что желающим приобрести квартиру в зеленом районе, стоит поторопиться с выбором.