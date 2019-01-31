Дрозденко прокомментировал задержание Олега Коваля

Перед началом заседания правительства, которое проходит в Киришах, губернатор Александр Дрозденко вкратце прокомментировал ситуацию с задержанием заместителя по ЖКХ и ТЭК Олега Коваля.

- Хочу сказать, что следственные мероприятия были связаны с личным кабинетом Олега Сергеевича, с уголовным делом, начатым после обращения структур "Газпрома". В комитетах, подчиняющихся Олегу Сергеевичу, никаких мероприятий не было. Я надеюсь, что ситуация этим и будет ограничена. Эта ситуация не новая. Могу лишь высказать сожаление, что за четыре года она не закрылась, хотя все стороны могли договориться. В итоге из административно-судебной плоскости ситуация вышла в уголовную.

Напомним, Олег Коваль был задержан после обысков, которые провели в его доме сотрудники четвёртого отдела (курирует органы госвласти) Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ. Параллельно обыск шёл на рабочем месте чиновника в здании на улице Смольного,3. Накануне, в среду, 30 января, суд не принял решение об избрании меры пресечения по отношению к чиновнику.

По данным 47news, Олег Коваль был задержан по заявлению бывшего работодателя, компании "Газпром газораспределение", где он с 2009 по 2014 год был замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение". Насколько известно нашему изданию, чиновнику вменяют мошеннические действия на контрактах на строительство в 2013 году двух эксплуатационных баз газового хозяйства в селе Верховажье и селе Тарнога Вологодской области. Общая цена двух контрактов - 62 млн рублей. Ущерб, по мнению следствия, составляет 28 млн.