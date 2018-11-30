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Завершился XII Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке»

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Опубликовал: NewsOnline
0
Фото:
b.radikal.ru
В этом году в Конгрессе приняли участие более полутора тысяч представителей вузовского сообщества Санкт-Петербурга, городских научных и производственных

Продолжая традиции последних лет, заключительное пленарное заседание XII Санкт-Петербургского конгресса «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке» прошло 29 ноября 2018 года в Смольном. На нём были подведены итоги всех мероприятий, которые в течение более чем двух недель проходили в вузах, научных учреждениях и на предприятиях города.
В этом году в Конгрессе приняли участие более полутора тысяч представителей вузовского сообщества Санкт-Петербурга, городских научных и производственных структур. Старт круглым столам, секционным заседаниям, конкурсам студенческих работ был дан в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, который в третий раз стал уполномоченным организатором Конгресса.
Круглый стол «Инженер нового технологического уклада: исторические аналогии и вызовы будущего» с участием руководителей Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», ГУП «Петербургский метрополитен», Информационно-аналитического центра Санкт-Петербурга, представителей бизнес-сообществ и вузов города, мастер-класс председателя Совета директоров группы компаний «Digital Design» А.Р. Фёдорова для питерских студентов-информационщиков и традиционный Брейн-ринг между студенческими командами Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ», Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова и ПГУПС, посвящённый инженерам Санкт-Петербурга, а также первое пленарное заседание, в рамках которого состоялась панельная дискуссия «Инженерное образование в XXI веке», – всё это прошло в стенах первого транспортного вуза России в период с 13 по 15 ноября. 
Эстафету ПГУПС подхватили Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Государственный университет морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова, Российский государственный гидрометеорологический университет, а также Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, где на круглых столах прошли обсуждения широкого спектра вопросов цифровизации образования, экологии, молодёжных инициатив, студенческой науки. В новом планетарии прошёл мастер-класс по робототехнике и искусственному интеллекту. В течение всего периода проходили заочные конкурсы идей «Шаг в будущее» и «Electric cars».
29 ноября в Смольном, на подведении итогов Конгресса, с приветственным словом к участникам обратился временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглов. Он вручил награды победителям конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок, научно-исследовательских проектов «Молодые, дерзкие, перспективные».
На пленарном заседании выступили директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Е.Г. Бабелюк, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна А.В. Демидов, заместитель генерального директора Российского научного фонда С.В. Лебедев, заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Б.В. Левин и ректор Санкт-Петербургского горного университета В.С. Литвиненко.
Обстоятельный доклад о результатах Конгресса на заседании представил сопредседатель Организационного комитета по организации Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга, ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I А.Ю. Панычев.
Победителям Брейн-ринга «Инженеры Санкт-Петербурга» – команде Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта – награды вручили сопредседатели Оргкомитета А.Ю. Панычев и В.С. Литвиненко.

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