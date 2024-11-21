В петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов

Вечером 13 ноября 2024 года, около 21 часа 35 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 78-летней женщины, проживающей на проспекте Ветеранов о том, что 5 ноября ей позвонил неизвестный, представился оператором связи и предложил изменить номер домашнего телефона. Когда пенсионерка отказалась, сотрудник связи прислал ей коды, которые необходимо было продиктовать неизвестному, что заявительница и сделала.

Через некоторое время, пенсионерке позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что на ее вклад посягают мошенники и для того чтобы это предотвратить надо срочно снять денежные средства и передать их на инкассацию.

Поверив мошенникам, пенсионерка обналичила свои денежные средства в банке и в несколько этапов передала так называемым инкассаторам сначала 700.000 рублей, а потом 1.006.000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 20 ноября 2024 года в общежитии в доме 32 на Заневском проспекте сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего лже-инкассатора.

Задержанный рассказал полицейским, что действовал по инструкции, получаемой через мессенджер и это не единственный его эпизод участия в мошеннической схеме. Полученные от пенсионеров денежные средства он, по указанию кураторов, передавал третьим лицам, а также переводил на криптокошелек и другие неизвестные счета.