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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный клуб «Ростов» неожиданно сумел обыграть «СКА-Неву» со счётом 2:1, автором шайбы престижа стал Эмиль Галимов

Хоккейный клуб «Ростов» неожиданно сумел обыграть «СКА-Неву» со счётом 2:1, автором шайбы престижа стал Эмиль Галимов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Для «Ростова» само попадание в плей-офф ВХЛ станет почти чудом.

Известность Ростову в спортивном мире приносит одноимённый футбольный клуб, который тренирует Валерий Карпин. Поскольку «Питерец.ру» много внимания уделяет шахматам, то можно добавить, что и вице-чемпион России Андрей Есипенко родился в Ростовской области.

А вот хоккейный «Ростов» звёзд с неба не хватает: в нынешнем регулярном чемпионате южане обитают в районе двадцатого места, борясь за попадание в плей-офф. На поединок против «СКА-Невы» ростовчане явно вышли в хорошем настроении, так как выиграли в овертайме предыдущий матч в ВХЛ (у клуба «Юнисон-Москва»).

Ростовчанин Дмитрий Кряквин Уткин открыл счёт уже на 4-й минуте: одним из ассистентов выступил полный тёзка знаменитого форварда сборной СССР и ЦСКА Сергей Макаров. Второй период любопытен тем, что было отменено сразу два взятия ворот: хозяева создали помеху вратарю, а невчанин Владимир Барабанов отправил шайбу в ворота «Ростова» рукой. На 45-й минуте вторая шайба затрепыхалась в сетке ворот петербургской команды: позже выяснилось, этот гол стал победным. Новобранец «СКА-Невы» Эмиль Галимов забросил во втором матче подряд, но это лишь подсластило команде Николая Воеводина горечь поражения.

21 ноября «СКА-Нева» сыграет с воронежским «Бураном».

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