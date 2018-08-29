Ольге Синтюревой могут вменить в вину участие во многих делах о хищениях

Скандальная слава Ольги Синтюревой затмила истории Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Анны Лисовской в хронике о представительницах эскорт-услуг. Модель является основной фигуранткой в деле о краже крупной суммы у бизнесмена из номера в отеле Marriott, совершенной с подельником Ибрагимом, «лицом кавказской национальности». На данный момент ее напарник находится в розыске. Следствие предполагает, что данное преступление – не единственное в «послужном» списке подозреваемой.

Основанием для такого рода суждений послужил текущий уровень финансового обеспечения Ольги, официально числящейся на должности рядового сотрудника Госинспекции и имеющей дополнительный заработок от модельного бизнеса. Девушка владеет двумя московскими квартирами, джипом Mercedes, цена которого приблизительно 5 млн рублей, большим количеством драгоценных украшений и иными ценными вещами. По словам эскортницы, большая часть этого богатства ей досталась от благодарных клиентов.

Скорее всего правоохранительные органы заинтересуются еще и этими незадекларированными доходами, что может сказаться на выплате Сентюревой штрафа в размере 1 млн руб. за ограбление номера Marriott. Никакие доходы, состоящие из ставки госслужащей и средней «таксы» модели в 170 долл. за день работы не смогут в короткий срок удовлетворить судебные требования.

Напомним, что эскортницу и ее подельника обвиняют в краже 35 тыс. долл. и 20 млн руб. Присутствие злоумышленников в этот день на месте преступления зафиксировано системами видеонаблюдения в отеле. Не исключена вероятность, что в скором времени на Сентюреву поступят жалобы от других пострадавших.

Знакомые Ольги заметили изменившееся с ее стороны отношение к клиентам, после возвращения Синтюревой из Арабских Эмиратов. Подобные командировки приносили немалый доход, но не за красивые глаза. За 10 тыс. долл. в неделю от девушек могли требовать все что угодно, включая нетрадиционные интимные услуги.