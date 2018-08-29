ента новостей

16:31
В Петербурге задержан врач-психотерапевт за сексуальное насилие 10-летнего пациента
16:23
Ольге Синтюревой могут вменить в вину участие во многих делах о хищениях
15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
14:55
В Красногвардейском районе ликвидировали пожар в квартире
13:10
В День знаний детские театры выйдут на Книжные аллеи
13:00
На развязке КАД на шесть дней перекроют съезд с внешнего кольца на Парашютную улицу
12:54
В Сестрорецке мужчина выпал из окна
09:22
Свои кандидаты и доктора
08:28
Рост зарплат
00:43
«Аякс», АЕК и «Янг Бойз» попали в Лигу Чемпионов
23:36
Пятёрка самых звёздных новичков КХЛ в сезоне – 2018/2019
19:16
На участке КАД от развязки с Мурманским шоссе до вантового мост а перекроют две полосы движения
17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:44
Власти Петербурга воюют с воздушными замками
11:05
В Ленобласти задержан педофил
09:40
В Ленобласти нашли повешенной 13-летнюю девочку
08:40
Модернизация Главпочтампа
08:05
Проезд подорожает?
00:11
Жозе Моуриньо близок к провалу
22:12
Обновлённый волейбольный «Зенит» вступает в новый сезон
13:45
Площадка отдыха на 52 километре КАД будет недоступна для водителей в течение недели
12:40
Житель Васильевского острова погиб при падении из окна
12:35
В Ленобласти неизвестные выбросили останки крупного рогатого скота
11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
09:58
Больше кредитов
09:43
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию амфетамина
09:33
В Красногвардейском районе обнаружили повешенного подростка
09:27
Городской педсовет
23:16
«Локомотив» победил вслед за «Зенитом»
22:46
«Ливерпуль» стал лидером чемпионата Англии
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Ольге Синтюревой могут вменить в вину участие во многих делах о хищениях

Ольге Синтюревой могут вменить в вину участие во многих делах о хищениях

0
25
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Модель является основной фигуранткой в деле о краже крупной суммы

Скандальная слава Ольги Синтюревой затмила истории Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Анны Лисовской в хронике о представительницах эскорт-услуг. Модель является основной фигуранткой в деле о краже крупной суммы у бизнесмена из номера в отеле Marriott, совершенной с подельником Ибрагимом, «лицом кавказской национальности». На данный момент ее напарник находится в розыске. Следствие предполагает, что данное преступление – не единственное в «послужном» списке подозреваемой.

Основанием для такого рода суждений послужил текущий уровень финансового обеспечения Ольги, официально числящейся на должности рядового сотрудника Госинспекции и имеющей дополнительный заработок от модельного бизнеса. Девушка владеет двумя московскими квартирами, джипом Mercedes, цена которого приблизительно 5 млн рублей, большим количеством драгоценных украшений и иными ценными вещами. По словам эскортницы, большая часть этого богатства ей досталась от благодарных клиентов.

Скорее всего правоохранительные органы заинтересуются еще и этими незадекларированными доходами, что может сказаться на выплате Сентюревой штрафа в размере 1 млн руб. за ограбление номера Marriott. Никакие доходы, состоящие из ставки госслужащей и средней «таксы» модели в 170 долл. за день работы не смогут в короткий срок удовлетворить судебные требования.

Напомним, что эскортницу и ее подельника обвиняют в краже 35 тыс. долл. и 20 млн руб. Присутствие злоумышленников в этот день на месте преступления зафиксировано системами видеонаблюдения в отеле. Не исключена вероятность, что в скором времени на Сентюреву поступят жалобы от других пострадавших.

Знакомые Ольги заметили изменившееся с ее стороны отношение к клиентам, после возвращения Синтюревой из Арабских Эмиратов. Подобные командировки приносили немалый доход, но не за красивые глаза. За 10 тыс. долл. в неделю от девушек могли требовать все что угодно, включая нетрадиционные интимные услуги.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

11-12-2017, 14:26
В Петербурге добычей карманника стали 10 миллионов рублей
1-06-2017, 13:54
ДТП на перекрёстке Просвещения и Ольги Форш
4-01-2016, 18:24
Фанаты посоветовали Ольге Бузовой обратиться к пластическому хирургу
24-01-2015, 07:51
Музей Ольги Берггольц открыли в одной из школ города
14-07-2014, 09:52
Неработающим гражданам могут ограничить доступ к бесплатной медицине
11-04-2013, 06:55
Гала-концерт «История Русского балета» в рамках Фестиваля DANCE OPEN

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
60
Сегодня, 15:00
В Ленобласти иномарка задавила женщину-пешехода
0
123
Вчера, 17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
132
27-08-2018, 11:35
В Ленобласти насмерть сбили двоих пешеходов
0
179
23-08-2018, 10:51
В Невском районе иномарка насмерть сбил девушку
Наверх