ента новостей

11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
23:25
Евгений Марков лишил победы клуб Дмитрия Парфёнова
21:01
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
19:06
На развязке КАД с Московским шоссе на две недели полностью перекроют два съезда
13:30
В районе Финского залива пропала пожилая женщина
08:43
Доллар снова растет
23:31
Крах «Зенита» в Минске: виноват Лодыгин или Семак?
19:25
На КАД между развязками с проспектом Культуры и проспектом Энгельса перекроют одну полосу движения
14:19
Внутренний двор Гостиного Двора откроют для фестиваля «Живые улицы»
14:11
На федеральной трассе "Кола " разведут Ладожский мост
10:06
На крыше Roof Place пройдет Театрально-Поэтический Баттл
10:00
В Петербурге задержали разбойника совершившего три разбойных нападения на магазины
09:54
В Ленобласти обнаружили повешенную женщину
07:46
Против курения
22:36
Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»
22:03
Фёдор Смолов может перейти в «Локомотив»
21:14
На развязке с Таллинским шоссе перекроют по две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце КАД
15:30
Музыкальный вечер в «Доме Романовых»
15:19
В Петергофе на пожаре погибла женщина
10:35
На Вантовом мосту до октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД
09:51
В регионе проводится проверка сообщений о пытках заключенных
09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
07:12
Оппозиция объединяется
15:03
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют два съезда
12:04
В Центральном районе тушили пожар в гостинице
12:00
В Невском районе сгорела иномарка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения

На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения

0
0
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
nwroads.ru
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части с заменой гидроизоляции, на путепроводе над Шоссейной улицей, в районе транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 27+853 - км 27+886 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В период с 15 по 28 августа 2018 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы движения, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги три полосы движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .
«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

12-05-2017, 09:14
На КАД между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения
31-07-2018, 13:09
На КАД между Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
14-07-2017, 15:46
На КАД перекроют две полосы движения
6-08-2018, 20:19
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Колтушским шоссе перекроют три полосы движения
21-08-2017, 19:37
На КАД перекроют две полосы движения
30-07-2018, 20:08
На КАД между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
183
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
183
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
0
202
2-08-2018, 09:59
В Красногвардейском районе в ДТП пострадал пешеход.
0
256
24-07-2018, 14:39
Массовое ДТП на КАД
Наверх