На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее – КАД) в связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части с заменой гидроизоляции, на путепроводе над Шоссейной улицей, в районе транспортной развязки КАД на пересечении с проспектом Культуры (км 27+853 - км 27+886 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.



«В период с 15 по 28 августа 2018 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы движения, по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги три полосы движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ. Смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) .

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.