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» » В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями

В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В доме-интернате №4 презентовали игровую площадку для детей с ограниченными возможностями

30 июля 2017 г. в Павловске (Санкт-Петербург) на территории дома-интерната №4 состоялось открытие игровой площадки для детей с ограниченными возможностями. Средства на оборудование площадки собрали сотрудники Группы АФК «Система» во время благотворительного аукциона.

Более 300 детей в возрасте от 4 до 18 лет с различными патологиями нервной, легочной и сердечно-сосудистой систем, проблемами развития опорно-двигательного аппарата, теперь смогут участвовать в регулярных занятиях на свежем воздухе. Ведь новая площадка, отвечает всем требованиям безопасности, и приспособлена для особых детей.

В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями

В Павловске открыли игровую площадку для детей с ограниченными возможностями
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