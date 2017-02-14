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Главная проблема неприятного запаха - отсутствие политической воли

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Автор: miron
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Фото:
vk.com
Почему столько лет не решается проблема зловония в северных районах и что нужно сделать, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки?

Свою точку зрения высказал куратор движения «Красивый Петербург» по приморскому району, Роман Шайхайдаров.
Не секрет, что основной источник удушающего запаха - полигон ТБО «Новоселки». По результатам исследований, одна из обостряющих причин – уничтоженная лесополоса для строительства завода Nissan и дороги в Каменку. По мнению эколога, если раньше запах не доходил до жилых массивов, то очередная вырубка открыла воздушный коридор – и вонь беспрепятственно идет в сторону жилых районов в радиусе 40 километров.
Какие бы громкие заявления ни делали городские власти, но на полигон по-прежнему приезжают нелегальные самосвалы с отходами, мусорные горы растут, никакой переработки не ведется – хотя официально свалка уже несколько лет не должна принимать отходы. Роман Шайхайдаров уверен, «глобальная причина – отсутствие политической воли». Данная проблема с полигоном показывает, насколько непрозрачен и масштабен «мусорный бизнес». А власть не является силой, способной разрешить эту проблему - либо не могут преодолеть полукриминальный бизнес, либо вовлечены в него, либо боятся, считает активист.
Тем же, кто реально сможет заявлять о конкретных проблемах окружающей среды, скорее всего, станет «Газпром», так как запах, естественно, долетит и до их башни. А это навряд ли понравится топ-менеджерам компании. Поэтому с их стороны, безусловно, можно ожидать толчок к изменению отношения к проблеме. «Правда, это будет зависеть от того, на каком этаже будет расположен кабинет высокого руководства», - иронизирует эколог.
В любом случае дело сдвинется с мертвой точки, только тогда, когда проблема зловония станет темой городской повестки, а лучше – федеральной, когда назначат ответственного, который будет обязан отчитываться перед начальством. Но, самое главное: сами жители должны признать запах личной проблемой и начать реальные действия, чтобы выдвинуть ее на общегородской уровень. К сожалению, пока протесты малоэффективны – общественное внимание не удерживается надолго, а люди по привычке продолжают терпеть. А мы, активисты, «упираемся в безразличие и гражданское дезертирство жителей» посетовал в заключение Роман Шайхайдаров.
Источник: Санкт-Петербург.ру
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