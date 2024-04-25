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Питерец.ру » Культура » Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада

Flute and Harp: флейта и арфа зазвучат в оранжерее Таврического сада

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Опубликовал: Вадик Котов
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Flute and Harp
8 мая пройдет вечер музыки для флейты и арфы в оранжерее Таврического сада.

8 мая пройдет вечер музыки для флейты и арфы в оранжерее Таврического сада. Это продолжение серии камерных концертов в необычных местах Санкт-Петербурга.

Ценители классической музыки услышат завораживающие мелодии арфы и магическое пение флейты. Моцарт, Рахманинов, Пьяцолла, Сакамото, Равель, Форе и многие другие — в программе вечера настоящий калейдоскоп композиций от мировых классиков.

Концерт пройдет среди множества цветущих растений и пальм Таврического сада, это создаст атмосферу погружения в медитацию в тропическом лесу.

За арфой —  Елена Томилина. Выпускница СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова. Участвует в проектах театра Музыкальной комедии и ТЮЗа и выступает в оркестрах на различных площадках Санкт-Петербурга и России.

На флейте играет Алиса Ермакова. Обучалась в музыкальной школе Люси Мозес при Джуллиарде в Нью-Йорке. Выпускница Санкт-Петербургской Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, также окончила Королевскую Академию Музыки в Лондоне с отличием и являлась концертмейстером группы флейт стажерской программы London Symphony Orchestra. На сегодняшний день участвует в различных фестивалях, выступает сольно и в камерных ансамблях.

8 мая в 20.00 l Оранжерея Таврического сада (ул Шпалерная, 43)

Источник: Flute and Harp
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