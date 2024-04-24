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Питерец.ру » Общество » В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах

В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Проект уточняет правила таких операций, нюансы валютного контроля и ряд других предложений.

В Госдуму была внесена новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалюте. Проект закона позволит Банку России уже с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки в сфере криптовалюты.
Предполагается, что теперь шаги по проведению эксперимента Центральный банк должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ, а также Минфином. Помимо этого, новая редакция уточняет правила проведения операций с цифровыми валютами, в частности, их использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами.
Также в законопроекте говорится о правах и обязанностях органов и агентов валютного контроля и вносятся пояснения о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что основная идея законопроекта – закрепить уже имеющуюся практику российского бизнеса.

«Бизнес уже в течение длительного времени использует криптовалюты как одно из средств платежей при осуществлении закупок. Конечно, значимый рост пришелся на 2022 год – технологии блокчейна фактически находятся вне режима санкционной политики, и это дает возможность прежним бизнес-партнерам продолжать развивать сотрудничество. Кроме того, криптовалюты предлагают явные преимущества: помимо практически мгновенного зачисления средств, затраты на комиссионное обслуживание минимальны. Но новым технологиям, конечно, необходимо правовое поле. Это позволит минимизировать риски, которые они несут», – подчеркнул депутат.

Немкин объяснил, что новые поправки направлены на недопущение вытеснения рублевого обращения на внутреннем рынке.

«Законопроект предполагает создание отдельного экспериментального правового режима, расчеты в котором будут проходить через Центральный Банк. С одной стороны, это позволит исключить дестабилизацию внутреннего валютного рынка. Но с другой – экспериментальный режим стоит рассматривать как пилотный проект по интеграции криптовалют в белое, правовое поле. В дальнейшем, конечно, полученный опыт может быть перенесен и на другие сферы денежных расчетов», – считает парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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