В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах

В Госдуму была внесена новая редакция законопроекта о международных расчетах в криптовалюте. Проект закона позволит Банку России уже с 1 сентября 2024 года приступить к созданию экспериментальной площадки в сфере криптовалюты.
Предполагается, что теперь шаги по проведению эксперимента Центральный банк должен будет согласовывать с Росфинмониторингом, ФСБ, а также Минфином. Помимо этого, новая редакция уточняет правила проведения операций с цифровыми валютами, в частности, их использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами.
Также в законопроекте говорится о правах и обязанностях органов и агентов валютного контроля и вносятся пояснения о правах и обязанностях резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций с цифровой валютой.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что основная идея законопроекта – закрепить уже имеющуюся практику российского бизнеса.
Немкин объяснил, что новые поправки направлены на недопущение вытеснения рублевого обращения на внутреннем рынке.