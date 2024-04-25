В Петербурге черный «Porsche Cayenne» въехал в раздвижную часть Троицкого моста

Сегодня ночью, 25 апреля 2024 года около 01 часа 50 минут автомобиль «Porsche Cayenne», двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в раздвижную часть Троицкого моста.

Водитель с места ДТП скрылся.

Пострадавших в дорожном происшествии нет.

Было установлено, что автомобиль был арендован.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.