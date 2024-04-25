Сегодня ночью, 25 апреля 2024 года около 01 часа 50 минут автомобиль «Porsche Cayenne», двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в раздвижную часть Троицкого моста.
Водитель с места ДТП скрылся.
Пострадавших в дорожном происшествии нет.
Было установлено, что автомобиль был арендован.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя.
В Петербурге черный «Porsche Cayenne» въехал в раздвижную часть Троицкого моста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают водителя «Порше», устроившего ночное ДТП на Троицком мосту
Сегодня ночью, 25 апреля 2024 года около 01 часа 50 минут автомобиль «Porsche Cayenne», двигавшийся по полосе проезжей части, предназначенной для встречного движения, въехал в раздвижную часть Троицкого моста.
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