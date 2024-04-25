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Питерец.ру » Общество » Продолжается борьба с поздней продажей спиртного

Продолжается борьба с поздней продажей спиртного

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44
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Депутаты области ограничили позднюю продажу спиртного в кафе

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты областного ЗакСа ввели запрет на реализацию алкоголя в наливайках после 23 часов. Теперь приобретать спиртное в торговых точках, находящихся в многоквартирных домах, можно будет только с 9 до 23 часов. В остальное время, как говорится, действует сухой закон.

Также наливайки должны соответствовать следующим условиям: иметь 20 мест для посетителей, официанты работают в униформе, а заведение располагает лицензией для торговли алкогольными и спиртосодержащими напитками. Если хотя бы один из этих критериев отсутствует, кафе не может торговать алкоголем.

Таким образом, в регионе продолжается борьба с чрезмерным употреблением спиртного. Новые ограничения продаж – один из методов этой борьбы.

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