Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина – 2024, разгромив в финальной серии со счётом 4–0 ярославский «Локомотив»

Плей-офф КХЛ завершился досрочной победной магнитогорского «Металлурга» в финальной серии, вместившей в себя всего четыре игры. Команде Андрея Разина в финале принёс успех «закрытый» хоккей: все игры завершились с минимальным перевесом «Магнитки». Для любителей статистики «Питерец.ру» приводит счёт всех четырёх матчей финала, выигранных «Металлургом» – 2:1, 1:0, 2:1ОТ и снова 2:1. Автором решающей шайбы в четвёртой игре стал Даниил Вовченко, который тем самым вписал себя в историю Лиги.

Однако будем честны: нынешний розыгрыш Кубка Гагарина скорее разочаровал, чем порадовал. Слишком уж много было серий, завершившихся в минимально возможные четыре матча. При этом в первом раунде, когда можно было ожидать подобной доминации команд из верхней части турнирной таблицы над заведомо более слабыми соперниками не наблюдалось. А вот с четвертьфинала счёт 4–0 стал повторяться с завидной регулярностью, вплоть до финала. «Трактор» в четырёх матчах выбил московское «Динамо», после чего уже челябинцы выбросили белый флаг в полуфинальной серии с «Локомотивом». А затем настала очередь и команды Игоря Никитина проиграть серию с максимально обидным итогом 0–4.

«Металлург» уже выигрывал Кубок Гагарина в 2014 и 2016 годах.