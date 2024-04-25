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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей

В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают мошенников, обманувших петербурженку по схеме «Произошла утечка ваших персональных данных»

Поздним вечером минувшего вторника, 23 апреля 2024 года около 23 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 60-летней местной жительницы, главного бухгалтера предприятия химпрома. Женщина рассказала о том, что месяцем ранее ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что произошла утечка ее персональных данных, которые в настоящий момент пытаются использовать злоумышленники для оформления на нее кредитов и списания всех имеющихся у нее денежных средств.
Поверив голосу в трубке, женщина, для того, чтобы, якобы, "обезопасить" накопления, сняла со своих счетов 9 600 000 рублей и перевела на продиктованные неизвестными счета.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество
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