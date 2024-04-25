В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста

Вчера, 24 апреля 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от туриста из юго-восточной Азии, который рассказал стражам порядка о том, что накануне, во время посещения музея на Дворцовой набережной, он обнаружил отсутствие портмоне. В портмоне находились не только денежные средства в разной валюте и кредитные карты, но и документ, удостоверяющий личность, а также ключи от дома.

Материальный ущерб иностранец оценил в 78 600 рублей.

В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что иностранец выронил портмоне в момент выхода из автомобиля «БМВ» на Дворцовой набережной», куда его привез водитель в рамках культурной программы.

Стоявший неподалеку водитель микроавтобуса заметил на асфальте бесхозный бумажник и подобрал его, не попытавшись установить истинного хозяина найденного имущества.

Полицейскими была установлена личность мужчины, присвоившего чужое имущество и задержали его.

Им оказался 53-летний петербуржец.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).