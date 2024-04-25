ента новостей

13:00
В Петербурге с 1 мая увеличивается количество рейсов туристического трамвая
12:55
На севере Петербурга поймали подозреваемых в разбойном нападение на инженера сети супермаркетов
12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
12:29
В Кировском районе 60-летняя бухгалтер перевела мошенникам 9,6 млн рублей
12:18
В Генпрокуратуре РФ предложили автоматически блокировать счета мошенников
12:10
На федеральной трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность
12:08
Мост через Свирь разведут для проведения технического обслуживания разводных механизмов
12:05
В Петербурге черный «Porsche Cayenne» въехал в раздвижную часть Троицкого моста
11:55
В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста
09:48
На КАД в районе развязки с Софийской улицей на десять дней перекроют две полосы
09:35
Закрытие трамвайного движения на пр. Обуховской Обороны у дома №151
08:55
Продолжается борьба с поздней продажей спиртного
08:26
Додик надеется встретиться с Путиным
00:41
Магнитогорский «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина – 2024, разгромив в финальной серии со счётом 4–0 ярославский «Локомотив»
00:23
Волейбольная «Ленинградка» снова проиграла московскому «Динамо» на тай-брейке и теперь уступает в серии за бронзу 1–2
23:40
«Зенит» проиграл «Рубину» и отложил празднование чемпионства – 2024
16:02
В Ленобласти область обновят дорогу к столице Древней Руси
15:55
Юнармейцы примут участие в параде Победы на Дворцовой площади
15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
15:09
На КАД между ЗСД и развязкой с проспектом Культуры перекроют две полосы
13:57
В центре Петербурга поймали пиромана спалившего «Лэнд Крузер» на Загородном проспекте
13:47
В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на Новосмоленской набережной
13:37
В Госдуму внесли новую редакцию законопроекта о трансграничных расчетах в криптовалютах
13:31
В Ленобласти поймали группу аферистов, обманувших пенсионеров из Сясьстроя
13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:04
Севкабель Порт проведёт традиционную «Морскую» вечеринку
12:58
В Невском районе иномарка сбила 11-летнюю девочку
12:06
На проспекта Энгельса электросамокатчик сбил 11-летнего мальчика
11:27
Роскомнадзор рассказал, какое количество VPN заблокированы в России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста

В Петербурге раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста

0
34
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга в кратчайшие сроки раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста

Вчера, 24 апреля 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от туриста из юго-восточной Азии, который рассказал стражам порядка о том, что накануне, во время посещения музея на Дворцовой набережной, он обнаружил отсутствие портмоне. В портмоне находились не только денежные средства в разной валюте и кредитные карты, но и документ, удостоверяющий личность, а также ключи от дома.
Материальный ущерб иностранец оценил в 78 600 рублей.
В ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что иностранец выронил портмоне в момент выхода из автомобиля «БМВ» на Дворцовой набережной», куда его привез водитель в рамках культурной программы.
Стоявший неподалеку водитель микроавтобуса заметил на асфальте бесхозный бумажник и подобрал его, не попытавшись установить истинного хозяина найденного имущества.
Полицейскими была установлена личность мужчины, присвоившего чужое имущество и задержали его.
Им оказался 53-летний петербуржец.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-11-2018, 11:36
В центре Петербурга обокрали туриста из Германии
29-07-2019, 14:08
В Эрмитаже обокрали иностранца
27-04-2018, 10:56
В петербуржском метро обокрали иностранных туристов
14-09-2018, 10:26
В центре Петербурга обокрали туриста из Японии
10-09-2020, 12:22
В Курортном районе лже-электрик обокрал пенсионерку
24-09-2018, 15:46
В центре города обокрали туриста из Таиланда

Происшествия на дорогах

0
20
Сегодня, 12:44
В ДТП на Приморском шоссе пострадал подросток и пенсионерка
0
23
Сегодня, 12:37
На севере Петербурга иномарка сбила 14-летнюю девочку
0
113
Вчера, 15:27
На Измайловском проспекте фургон «Хино» столкнулся с полицейским автомобилем
0
103
Вчера, 13:08
В Невском районе иномарка сбила 8-летнего мальчика
Наверх