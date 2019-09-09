«Магнитка» Ильи Воробьёва уступила «Автомобилисту» по буллитам

Отставка Йозефа Яндача породила волну обсуждения: «Металлург» сыграл всего три матча в новом чемпионате КХЛ, а Виктор Рашников и Геннадий Величкин решили расстаться с чешским специалистом.

По словам Ильи Воробьёва, он смотрел роковой для Яндача матч с «Витязем» («Магнитка» уступила дома 0:2), после окончания которого ему и позвонили боссы «Металлурга». Отдохнувший и заскучавший по работе бывший главный тренер СКА и сборной России сразу же вылетел в Магнитогорск.

«Питерец.ру» считает магнитогорский состав едва ли не самым сильным по именам в Лиге. Вратари – многоопытные Кошечкин и Галимов, в защите – Антипин, Постма и Яковлев, а подбору нападающих «сталеваров» позавидуют многие клубы. Но вот один из форвардов-новичков Андрей Локтионов за 4 матча, включая сегодняшний в Екатеринбурге, очков набрать не смог.

Однако проблески есть: сегодня на то, чтобы открыть счёт, «Металлургу» понадобилось всего 36 секунд (шайбу после видеопросмотра записали на Расмуссена). Основное время матча с «Автомобилистом» завершилось вничью (2:2), а в серии буллитов победным для «Авто» стал бросок Доуса.