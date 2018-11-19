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» » «Зенит» без Дженнингса обыграл «Калев»

«Зенит» без Дженнингса обыграл «Калев»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Скандалист Брэндон Дженнингс не попал в заявку: официально – по причине микротравмы.

«Питерец.ру» не удивился, когда не увидел Брэндона Дженнингса в протоколе матча баскетбольного «Зенита» с «Калевом». Трансферный «джокер» «сине-бело-голубых» близок к провалу и досрочному расторжению контракта с клубом, полагают СМИ. Однако здесь есть неприятный нюанс: поигравшему в НБА легионеру придётся платить неустойку – от полумиллиона долларов.

Однако «Калев» не смог воспользоваться отсутствием Дженнингса, в который раз проиграв «Зениту». В рамках Единой Лиги ВТБ таллиннская команда ещё ни разу не побеждала «Зенит». На этот раз «Калев» пропустил 100 очков: больше было только 6 апреля 2016 года (тогда «Зенит» обыграл «Калев» со счётом 101:69). В воскресном матче сразу три баскетболиста «Зенита» набрали по 17 очков – Карасёв, Рейнольдс и Воронов.

Победа позволила «Зениту» немного поправить свои дела в турнирной таблице Лиги ВТБ. После двух поражений на старте регулярного чемпионата «Зенит» выиграл уже четвёртый матч подряд. Однако ЦСКА и «Химки» вообще не проиграли ни одной встречи (по 8 побед).

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