Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа

Кто-то из поклонников баскетбольного «Зенита» наверняка удивился, узнав о подписании контракта с Вадимом Паниным. Причина – возраст баскетболиста: Панину зимой исполнится 35 лет. Карьера Панина началась ещё в 2000 году в составе московского «Динамо». Поиграл Панин и в «Триумфе», с переезда которого в Санкт-Петербург началась история «Зенита». Форвардов в «Зените» хватает: помимо Панина это лучший игрок команды Сергей Карасёв, Евгений Валиев, Джеррод Ютофф, Владислав Трушкин и приписанный к этому амплуа клубным сайтом Марко Симонович.

«Питерец.ру» бросил взгляд и на изменения в других клубов Единой Лиги ВТБ. «Тёмной лошадкой» в новом сезоне будет новичок чемпионата – польская «Зелёна Гура». За эту команду выступают поигравший в «Химках» Томас Келати и словенец Эдо Мурич.

Ослабленными выглядят «Химки». Тайлер Ханикатт покинул подмосковную команду ещё до своей трагической гибели в июле. Менеджмент химчан решил расстаться с Джеймсом Андерсоном, Томасом Робинсоном, Марко Тодоровичем и Дмитрием Соколовым.