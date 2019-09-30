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Gaika выступит с первым и единственным концертом в России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Gaika. Баскиа британской электронной музыки с единственным концертом в Санкт-Петербурге

Его называют «Баския в электронной музыке». Под крылом мощнейшего мирового лейбла Warp Records Gaika выпустил несколько резонансных музыкальных проектов. В августе 2018 года в сотрудничестве с Boiler Room и Somerset House Studios представил аудиовизуальный проект «System», который называют одним из самых интригующих и новаторских музыкальных событий в Великобритании. 9 ноября британский исполнитель Gaika выступит с первым и единственным концертом на территории РФ, в рамках XIV фестиваля «Электро-Механика». Фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра. Билеты в продаже на kuryokhin.net.

Gaika - один из самых громогласных голосов современного Лондона. Сам певец описывает своё звучание термином «Геттофутуризм». Живые выступления Гайки - это физическое отражение мощных, иногда отчаянно-агрессивных идей, призыв к действию для общества, которое разрывает себя на части, но при этом остро нуждается в единстве.

Gaika – сын эмигрантов из Гренады и Ямайки. Его отец – учёный и меломан, обладал внушительной коллекцией редкой музыки. Gaika начинал музыкальную карьеру в составе жесткой манчестерской рэп-команды Murkage. Его антиутопический футуристический звук, словно преобразующий гиперреальную и хаотическую атмосферу современного Лондона в мрачные мелодичные коллажи с тяжелым вокалом, был впервые представлен на микстейпе «Machine» в 2015 году. В 2016 году выпустил EP и сразу попал в ТОП музыкальных хит-парадов Британии. The Guardian описывает эту музыку как смешение «Карибских танцевальных традиций и лондонской грязи, с реверансом в сторону R & B, трип-хопа, гранжа».

Начав с хип-хопа, дэнсхолла и соула, Гайка впервые выступает с сольной экспериментальной программой на фестивале Rewire в марте 2017. Последующий взлет от первого сольного релиза до записи на Warp Records произошел всего за год. Дебютный альбом GAIKA Basic Volume был выпущен в июле 2018 года. Тот же The Guardian оценил альбом как «потрясающе впечатляющий и популярный дебют». Альбом получил позитивные отзывы музыкальных критиков и прессы.

В августе 2018 года Гайка в сотрудничестве с Boiler Room и Somerset House Studios представил аудиовизуальный проект «System», который называют одним из самых интригующих и новаторских музыкальных событий Великобритании. Совместный проект родившегося в Брикстоне музыканта (и заодно графического дизайнера) с мировыми гигантами лайв-трансляций исследует иммиграцию, ее влияние на европейскую музыку и культуру в течение последних 70 лет, после появления в Англии поколения Windrush.

Сам певец в интервью Evening Standard сказал «Речь идет о том, чтобы буквально нарисовать линию на песке и сказать: «Это то, кем мы являемся, и мы здесь, чтобы остаться. Вы не можете нас вычеркнуть».

«Электро-Механика» пройдет в Санкт-Петербурге 9 ноября на Новой сцене Александринского театра. Фестиваль стартует в 19.00 и продлится до 5 утра. Первые имена фестиваля уже известны Gaika (UK), Driftmachine (DE), Heidi Horowitz (NL), Eartheater (USA), Classic Electric (СПб), Игорь Старшинов (СПб), Discours Synthetic (СПб), Crimson Butterfly (НН). Все артисты играют лайв!

«Электро-Механика» ежегодно привозит в Санкт-Петербург актуальных и легендарных артистов, работающих в жанре электронной музыки и аудиовизуального искусства. На фестивале «Электро-Механика» в предыдущие годы выступали Ben Frost, Oneohtrix Point Never, William Basinski, Clock DVA, Mika Vainio, Lustmord, Alva Noto, Biosphere, Fennesz, Amon Tobin, Mouse on Mars, Clark, Raime, Atom TM, HTRK, Stellar OM Source, Pierre Bastien, Hans-Joachim Roedelius, Container, Legowelt, Darkstar, Thomas Brinkmann, Plastician, King Midas Sound, Ryoji Ikeda, Gudrun Gut, Kid606, Thomas Ankersmit, Lawrence English, Jacek Sienkiewicz, Frank Bretscheneider, Oval, Emika, Shigeto, Kode 9, Dieter Moebius , ØS GunverRyberg, Kreidler, Byetone, Pantha Du Prince, Debruit, Kuedo, Jan Jelinek, Andy Stott, Howie B, Alec Empire, Candie Hank, Lasse Marhaug, An on Bast, EraldoBernocchi, Anti-Pop Consortium, Lorenzo Senni, Arnaud Rebotini, Babyfather и многие другие.

Фестиваль «Электро-Механика» проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Центр современного искусства им. Сергея Курёхина» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, British Counsil, British Embassy Moscow, Goethe Institut.

9 ноября, Новая сцена Александринского театра

С 19.00 до 05.00 утра, XIV фестиваль «Электро-Механика».

Билеты – от 1500 рублей, kuryokhin.net

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