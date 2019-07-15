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» » Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»

Премьера спектакля «Заповедник Довлатова»

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38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На летней крыше-террасе MOD Roof состоится премьера спектакля «Заповедник Довлатова»

24 июля на летней крыше-террасе MOD Roof состоится премьера спектакля «Заповедник Довлатова».

Спектакль погружает зрителя в атмосферу 70-х годов прошлого века. Затхлая жизнь в музее-усадьбе великого поэта, превращенного из живого – в мумию. Абсурдные персонажи, порождение «совка», от которого герой-рассказчик хотел сбежать – хотя бы на время. Но это самообман, побег не удается. Не сложившаяся творческая жизнь, неудавшаяся личная жизнь, отсутствие перспектив…

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, количество билетов строго ограничено! В продаже есть небольшое количество VIP мест в первых рядах на мягких креслах и диванчиках.
Купить билеты можно на сайте: roofcinema.com

Для вашего удобства есть теплые пледики, большой навес от дождя и бескрайнее петербургское небо над головой.

Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (вход со двора)

Источник: Roof Cinema
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