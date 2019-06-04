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Креативные пространства - бизнес “с творческим намеком”

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58
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
yandex
Эксперт рассказал о том, что из себя представляют креативные кластеры Петербурга.

Креативные кластеры - относительно новый формат для Петербурга и обладает рядом отличительных черт от классических деловых центров. В таких пространствах не только размещаются офисы, торговые точки, но и проводятся культурные события, которые привлекают большую аудиторию. В связи с этим, арендные ставки, в таких объектах, значительно выросли. Эксперты агентства недвижимости LAPINA рассказали об особенностях подобных пространств.

По оценкам экспертов, средние месячные ставки на офисные помещения в креативных кластерах Петербурга находятся на уровне 42 тысяч рублей, что в целом соответствует ценам на лоты в бизнес центрах класса “В”, “С”. При этом средняя площадь офисных объектов в творческих пространствах составляет около 60 квадратных метров.

“В подавляющем большинстве случаев креативные пространства являются бизнесом арендатора. Часто объекты, имеющие низкую ценность, берут в управление и пересдают площадку по более высоким ставкам за счет концептуального соседства и культурных мероприятий”, - отметила генеральный директор АН LAPINA Екатерина Лапина.

По словам эксперта, к подобным мерам прибегают собственники, чьи объекты, как бизнес-центр, не соответствуют своему местоположению или не имеют современного оснащения.

“В Петербурге я не знаю ни одного успешного проекта из креативных кластеров. На мой взгляд, чаще всего это сдача в аренду офисных площадок с творческим намеком”, - добавила Екатерина.

Эксперты отмечают, что трендом объекты могут стать только в случае ухудшения экономической ситуации в городе и отсутствием арендаторов на постоянный договор аренды офисного центра. Креативные кластеры способны составить конкуренцию классическим БЦ только в борьбе за арендаторов творческой направленности.

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