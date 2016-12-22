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» » » Умный дом: фантазии или реальность

Умный дом: фантазии или реальность

0
37
Автор: Алексей Морозов
0
Фото:
vk.com
Снят не один фильм, написана не одна книга о домах, способных упрощать жизнь хозяев

Снят не один фильм, написана не одна книга о домах, способных упрощать жизнь хозяев, выполняя их пожелания. Если несколько лет назад это было лишь фантазией, то на сегодняшний день такие изобретения действительно существуют. С каждым годом на свет появляется все больше и больше устройств, способных удовлетворять капризы даже самых требовательных заказчиков. Лучшим примером на данный момент является широко известная система "Умный дом" от 220Help.ru.

Несмотря на то, что новость об этом изобретении так быстро разлетелась по миру, популярности в использовании ему все еще не удалось достичь. Дизайнеры и архитекторы с опаской относятся к данному новшеству, ведь информации о нем на просторах интернета не так уж и много, а реальных отзывов еще меньше. Но специалисты не устают внедрять новые технологии в жизнь и знакомить с ними мир.

Если описать систему "Умный дом" двумя словами, то можно сказать, что это универсальный механизм. Он способен не только облегчить жизнь владельца этого чуда, но и повысить безопасность жилища, предотвратить взломы, мелкие бытовые аварии, а также сделать пребывание дома, несомненно, более комфортным.

Владелец данной высокотехнологичной системы за час до окончания своего рабочего дня может послать сообщение дому о своем скором прибытии. К этом времени система разогреет еду в микроволновой печи, закипятит воду на чай, проветрит помещении и наберет ванну умеренно горячей воды, чтобы ничего не помешало хозяину расслабиться и отдохнуть от трудных рабочих будней. Как только владелец дома вступит на порог, система в атематическом режиме включит свет в прихожей, спокойную музыку в гостиной, а автоответчик доложит о количестве непринятых звонков. Вечер пятницы обещает быть незабываемым? Вы уже купили билеты на театральное выступление или киносеанс, но беспокоитесь о безопасности дома, ведь статистика показывает, что именно в такие дни случается огромное количество ограблений? Не беда! Умный дом позаботиться о безопасности Вашего жилища. Как только Вы покинете свой участок и ворота за Вами закроются, дом перейдет в режим "Эффект присутствия". Данная функция позволит создать силуэты владельцев на закрытых шторах при помощи мини-проектора, а динамики сопроводят Ваше отсутствие шорохом присутствия. Теперь Вы можете отдыхать и не беспокоиться о безопасности домашнего очага.
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