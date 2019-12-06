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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Юридические услуги » Рейтинг детективных агентств Петербурга 2019

Рейтинг детективных агентств Петербурга 2019

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Помощь детективного агентства может потребоваться каждому человеку, попавшему в трудную ситуацию.

Помощь детективного агентства может потребоваться каждому человеку, попавшему в трудную ситуацию. Возможно, нужно найти конкретную личность, проверить вернуть супруга, собрать досье на партнёра по бизнесу. Ситуации бывают разными, но в любом случае придётся обращаться к частному детективу. Только он сможет быстро справиться с задачей и выяснить интересующую информацию. Будет полезно посмотреть рейтинг детективных агентств Петербурга, чтобы выбрать самую надёжную компанию.

1 место – Детективное агентство Петербург

Проверенное детективное агентство, которое быстро справится с задачами любой сложности. В команде работают только профессионалы. Опытные детективы превосходно проводят слежку, выявляют измены, ищут людей. Они оперативно соберут досье на любую личность, организацию и тщательно проверят данные.

Стоит отметить, что детективное агентство не завышает цены на услуги. При этом специалисты быстро справляются с задачей любой сложности.

2 место – Prime Detective

Неплохое детективное агентство, которое работает с 2005 года. Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Команда детективов занимается сбором информации о человеке, наблюдением за личностью, проверкой на полиграфе. Специалисты могут обследовать помещение на наличие «жучков».

3 место – Magnum

За время работы агентство заслужило доверие клиентов. Специалисты профессионально выполняют заказы и действуют в рамках закона. Специалисты оперативно реагируют и в сжатые сроки решают проблемы человека. Детективы возьмутся за задачи любой сложности.

4 место – Детективное агентство «Литейный»

Детективы решат нестандартные проблемы любой сложности. Они преимущественно занимаются розыском людей, слежкой и провокацией измены. При необходимости специалисты помогут вернуть супруга в семью. Все сотрудники агентства раньше работали в правоохранительных органах, поэтому могут справляться даже со сложными задачами.

5 место – Личное дело

Агентство уже не один год оказывает услуги частным и юридическим лицам. Они могут навести справки о любом человеке, собрать досье на конкурентов. Сотрудники берутся даже за сложные и деликатные дела. Они выявляют хищения, не привлекая ведомственных служащих.

6 место – Первое детективное агентство

Этой компании доверяют многие клиенты, так как она заслужила хорошую репутацию. Специалисты не завышают цены на услуги и ответственно подходят к работе. Они могут поставить жучок для слежки за автомобилем, разыскать человека, предоставить списки альфонсов. Клиент останется доволен сотрудничеством с агентством.

7 место – Спец

Это проверенное агентство, которое предоставляет различные услуги. Специалисты готовы собрать информацию на людей, проверить деловых партнёров и работу службу безопасности. Детективы устанавливают скрытое наблюдение и выявляют брачных аферистов. Это лишь некоторые из услуг, которые оказывает детективное агентство.

8 место – Главк

Детективное агентство работает с 1994 года. За это время компания провела более 2000 частных расследований и научилась решать даже самые сложные задачи. Специалисты занимаются профессиональной слежкой, собирают сведения из закрытых баз силовых структур. Компании можно доверить любую задачу.

9 место – Версия

Агентство оперативно работает и незамедлительно приступает к выполнению поручения. Оно не завышает цены на услуги и гарантирует конфиденциальность. При необходимости специалисты разыщут должников, найдут украденное имущество. Это лишь некоторые из популярных услуг, которые предлагает агентство.

10 место – Септем

Частные детективы всегда предоставляют только точную и проверенную информацию. Они слаженно работают, поэтому быстро достигают результата. Детективное агентство готово бесплатно проконсультировать клиентов и ответить на все интересующие вопросы. Специалисты превосходно справляются с любыми делами, за которые берутся.

В списке лучших детективных агентств представлены действительно проверенные и надёжные компании.

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