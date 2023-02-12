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Индия попыталась переименовать День святого Валентина в «День коровьих объятий»

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39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Индия попыталась переименовать День святого Валентина в «День коровьих объятий»

На протяжении веков коровы считались священными для большинства индуистского населения Индии, символом как Земли, так и божественного.

Действительно, животные настолько почитаемы, что власти планировали переименовать этот День святого Валентина в «День коровьих объятий», надеясь, что этот шаг повысит «эмоциональное богатство» граждан и нанесет удар по местному наследию, а не тому, что считается западной культурой.

Но этот шаг, похоже, имел неприятные последствия, и от него отказались после того, как он вызвал поток интернет-мемов, карикатур и шуток телеведущих о важности согласия.

Объявление 14 февраля «Днем объятий коров» появилось в понедельник в заявлении Совета по защите животных Индии, в котором коровы названы «основой индийской культуры и сельской экономики».

Корова является «дарителем всего, приносящим богатство человечеству» из-за своей «питательной природы», говорится в сообщении агентства, установленного законом органа, который консультирует Министерство рыболовства, животноводства и молочного животноводства Индии.

В нем говорится, что стремление обнимать коров было частью усилий по продвижению «ведических» или священных индуистских традиций, которые, как утверждается, были подорваны западным влиянием.

«Ведические традиции почти на грани исчезновения из-за прогресса (западной) культуры с течением времени», — говорится в заявлении. «Ослепление западной цивилизации сделало нашу физическую культуру и наследие почти забытыми».

Но в течение недели после объявления — после нескольких дней насмешек в Интернете — от этой идеи, похоже, отказались.

В течение нескольких дней средства массовой информации высмеивали план правительства, публикуя сатирические карикатуры, на которых коровы убегают от влюбленных мужчин, а пользователи Интернета с удовольствием публиковали видеоролики о жестоких столкновениях между зверем и человеком.

Источник: CNN
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