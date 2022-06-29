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Жестокое убийство, снятое на камеру, разжигает религиозную напряженность в Индии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В Индии нарастает религиозная напряженность после предполагаемого убийства индуса двумя мусульманами

В Индии нарастает религиозная напряженность после предполагаемого убийства индуса двумя мусульманами, поскольку власти пытаются остановить распространение видео жестокого нападения в Интернете.
Власти западного города Удайпур, штат Раджастхан, объявили комендантский час и заблокировали доступ в Интернет после того, как видео инцидента стало вирусным в социальных сетях, вызвав массовое возмущение по всей стране.
На одном видео видно, как двое мужчин начинают нападать на жертву. В другом случае двое мужчин-мусульман признаются в преступлении и утверждают, что «обезглавили» индуса. Тем не менее, полиция штата сообщила CNN в среду, что у жертвы были глубокие порезы по всему телу, в том числе порезы на шее, но он не был обезглавлен.

Министерство внутренних дел Индии в среду заявило, что поручило Национальному агентству расследований — главной антитеррористической целевой группе страны — провести расследование этого дела.

«Причастность любой организации и международные связи будут тщательно расследованы», — говорится в сообщении в Twitter.

Двое подозреваемых предположительно убили жертву, портного, после того, как в его аккаунте в социальной сети появился пост в пользу ныне отстраненного от должности национального представителя правящей партии Индии Бхаратия Джаната (БДП) Нупура Шармы, который сделал уничижительные комментарии в адрес пророка ислама Мухаммеда. Об этом в среду CNN заявил представитель полиции Раджастхана Хава Сингх Гумария.
По словам Гумарии, жертва была арестована 12 июня якобы за «разжигание религиозных чувств» и с тех пор отпущена под залог.

Двое подозреваемых арестованы, и ведется расследование, написал во вторник в Twitter главный министр штата Ашок Гехлот.
Власти штата отреагировали на это, направив в этот район более 600 полицейских.

«Этот инцидент очень позорен», — сказал Гумария во время пресс-конференции во вторник, прежде чем призвать общественность не смотреть видео и призвать к спокойствию.
«Будет напряженность. После такого инцидента всегда есть, но все под контролем», — сказал он.

Убийство вновь разожгло пламя и без того нестабильной ситуации между индуистским большинством Индии и его мусульманским меньшинством, которые составляют около 14% 1,3-миллиардного населения страны.
Асадуддин Оваиси, депутат и президент Всеиндийской политической партии Меджлис-и-Иттехадул Муслимин, осудил убийство и потребовал «самых строгих мер» против подозреваемых.

«Этому не может быть никакого оправдания», — написал он во вторник в Twitter. «Последовательная позиция нашей партии — противостоять такому насилию. Никто не может взять закон в свои руки».

Лидер оппозиционной партии Конгресс Рахул Ганди заявил, что был «глубоко потрясен» случившимся.

«Жестокость во имя религии недопустима», — написал он в Twitter. «Мы должны объединиться, чтобы победить ненависть. Я призываю всех сохранять мир и братство».

Напряженность между индуистами и мусульманами оставалась постоянной на протяжении всей современной истории Индии, время от времени перерастая в насилие, но аналитики и активисты говорят, что отношения ухудшились с тех пор, как премьер-министр Нарендра Моди и его БДП пришли к власти с индуистско-националистической повесткой дня в 2014 году.
С тех пор правящая партия неоднократно обвинялась правыми группами, активистами и оппозиционными партиями в разжигании антимусульманских настроений.
Ранее в этом месяце БДП заявила на своем веб-сайте, что партия уважает все религии. «БДП решительно осуждает оскорбление любых религиозных деятелей любой религии», — говорится в сообщении.
Ранее в этом месяце Индия изо всех сил пыталась сдержать дипломатические последствия, поскольку по меньшей мере 15 стран с мусульманским большинством осудили высказывания Шармы о пророке Мухаммеде. Инцидент вызвал возмущение среди основных арабских торговых партнеров Индии и призывы со всего Персидского залива бойкотировать индийские товары.

Протесты против ее комментариев в Индии стали смертельными после того, как в этом месяце в восточном штате Джаркханд были убиты два мальчика-мусульманина, и ведется расследование, чтобы определить, кто выпустил смертельные пули.
БДП отстранила Шарму от должности, а министерство иностранных дел Индии выступило с заявлением, в котором говорится, что ее комментарии «никоим образом не отражают точку зрения правительства Индии».

Источник: CNN
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