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Питерец.ру » События в мире » Ким Чен Ын поместил девушку, которую считают дочерью, в центр роскошного военного банкета

Ким Чен Ын поместил девушку, которую считают дочерью, в центр роскошного военного банкета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Северокорейский лидер Ким Чен Ын привел ребенка, который, как полагают, является его дочерью, на роскошный банкет

Северокорейский лидер Ким Чен Ын привел ребенка, который, как полагают, является его дочерью, на роскошный банкет в военных казармах во вторник, что является последним признаком того, что девочку, возможно, готовят как его возможную преемницу в авторитарном семейном режиме, существовавшем десятилетиями.

Девочка, которая, как полагают, является вторым ребенком Кима, Джу Э, которой около 9 лет, и ее отец вместе с его женой Ри Сол Джу посетили казармы и последующий банкет по случаю 75-летия со дня основания Корейской народной армии (КНА), сообщили в среду государственные СМИ.

В сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что увидеть Кима и «его уважаемую» дочь на банкете стало сбывшейся мечтой для военных чиновников.

На фотографиях, опубликованных государственной газетой Rodong Sinmun, видно, как девочка идет рядом с Ким и ее матерью, когда они входят в место проведения банкета под аплодисменты военных.

На банкете девушка сидела в центре главного стола между Ким и ее матерью.

В стране, где семья Ким и военные сильны, присутствие девушки на таком важном мероприятии посылает четкие сигналы, сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

«Демонстративно включая свою жену и дочь, Ким хочет, чтобы наблюдатели в стране и за границей видели, что его семейная династия и северокорейские военные неразрывно связаны», — сказал он.

Другие наблюдатели заявили, что очевидно, что Ким сделал выбор своего преемника, подтверждая предположения, которые начались с появления девочки на ноябрьском испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) вместе с ее отцом.

Южнокорейский законодатель и секретарь Национальной разведывательной службы Ю Сан Бом сказал после этого запуска, что девушка считалась Чжу Э.

На кадрах видно, как двое идут рука об руку во время осмотра массивной ракеты, а государственные СМИ называют ее «любимой» дочерью Кима.

Позднее в том же месяце северокорейские государственные СМИ опубликовали статью с фотографиями Кима и его дочери, назвав ее своим «самым любимым» ребенком, сказал Чеонг Сон-чанг, старший аналитик Института Седжонг в Южной Корее.

«Учитывая это, уже не вызывает сомнений, что Ким Чжу Э назначен преемником Ким Чен Ына, и необходимо обратить внимание на то, как это повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи в среднесрочной и долгосрочной перспективе. срок, и как северокорейцы примут преемственность четвертого поколения», — сказал Чеонг.

Правление семьи Кимов в Северной Корее восходит к 1948 году, когда Ким Ир Сен пришел к власти после Второй мировой войны.

Когда он умер в 1994 году, его сын Ким Чен Ир взял на себя управление страной. Ким Чен Ын пришел к власти в декабре 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ира.

Источник: CNN
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