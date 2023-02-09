Ким Чен Ын поместил девушку, которую считают дочерью, в центр роскошного военного банкета

Северокорейский лидер Ким Чен Ын привел ребенка, который, как полагают, является его дочерью, на роскошный банкет в военных казармах во вторник, что является последним признаком того, что девочку, возможно, готовят как его возможную преемницу в авторитарном семейном режиме, существовавшем десятилетиями.

Девочка, которая, как полагают, является вторым ребенком Кима, Джу Э, которой около 9 лет, и ее отец вместе с его женой Ри Сол Джу посетили казармы и последующий банкет по случаю 75-летия со дня основания Корейской народной армии (КНА), сообщили в среду государственные СМИ.

В сообщении Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что увидеть Кима и «его уважаемую» дочь на банкете стало сбывшейся мечтой для военных чиновников.

На фотографиях, опубликованных государственной газетой Rodong Sinmun, видно, как девочка идет рядом с Ким и ее матерью, когда они входят в место проведения банкета под аплодисменты военных.

На банкете девушка сидела в центре главного стола между Ким и ее матерью.

В стране, где семья Ким и военные сильны, присутствие девушки на таком важном мероприятии посылает четкие сигналы, сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

«Демонстративно включая свою жену и дочь, Ким хочет, чтобы наблюдатели в стране и за границей видели, что его семейная династия и северокорейские военные неразрывно связаны», — сказал он.

Другие наблюдатели заявили, что очевидно, что Ким сделал выбор своего преемника, подтверждая предположения, которые начались с появления девочки на ноябрьском испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) вместе с ее отцом.

Южнокорейский законодатель и секретарь Национальной разведывательной службы Ю Сан Бом сказал после этого запуска, что девушка считалась Чжу Э.

На кадрах видно, как двое идут рука об руку во время осмотра массивной ракеты, а государственные СМИ называют ее «любимой» дочерью Кима.

Позднее в том же месяце северокорейские государственные СМИ опубликовали статью с фотографиями Кима и его дочери, назвав ее своим «самым любимым» ребенком, сказал Чеонг Сон-чанг, старший аналитик Института Седжонг в Южной Корее.

«Учитывая это, уже не вызывает сомнений, что Ким Чжу Э назначен преемником Ким Чен Ына, и необходимо обратить внимание на то, как это повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Северной Кореи в среднесрочной и долгосрочной перспективе. срок, и как северокорейцы примут преемственность четвертого поколения», — сказал Чеонг.

Правление семьи Кимов в Северной Корее восходит к 1948 году, когда Ким Ир Сен пришел к власти после Второй мировой войны.

Когда он умер в 1994 году, его сын Ким Чен Ир взял на себя управление страной. Ким Чен Ын пришел к власти в декабре 2011 года после смерти своего отца Ким Чен Ира.