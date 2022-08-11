Ким Чен Ын из Северной Кореи объявил о победе над коронавирусом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о победе в борьбе с новым коронавирусом, приказав отменить максимальные противоэпидемические меры, введенные в мае, сообщили государственные СМИ в четверг.

Северная Корея не сообщила, сколько подтвержденных заражений вирусом она обнаружила, но с 29 июля она не сообщала о новых подозрительных случаях с тем, что, по словам международных организаций по оказанию помощи, является ограниченными возможностями тестирования.

Отменяя максимальные противоэпидемические меры, Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея должна поддерживать «стальной противоэпидемический барьер и активизировать противоэпидемическую работу до окончания глобального кризиса в области здравоохранения», говорится в сообщении государственного информационного агентства ЦТАК.

Аналитики говорят, что, хотя авторитарный Север использовал пандемию для ужесточения социального контроля, его заявление о победе может стать прелюдией к восстановлению торговли, которой препятствуют блокировки границ и другие ограничения.

Наблюдатели также заявили, что это может дать Северу возможность провести испытание ядерного оружия впервые с 2017 года.

Официальный уровень смертности в Северной Корее, составляющий 74 человека, является «беспрецедентным чудом» по сравнению с другими странами, сообщает KCNA со ссылкой на другого чиновника.

Вместо подтвержденных случаев Северная Корея сообщила о количестве людей с симптомами лихорадки. Эти ежедневные случаи достигли пика в более чем 392 000 15 мая, что побудило экспертов в области здравоохранения предупредить о неизбежном кризисе.

Всемирная организация здравоохранения поставила под сомнение заявления Северной Кореи, заявив в прошлом месяце, что, по ее мнению, ситуация ухудшается, а не улучшается, на фоне отсутствия независимых данных.

Заявление Пхеньяна о победе прозвучало, несмотря на то, что не было развернуто никакой известной программы вакцинации. Вместо этого страна говорит, что полагалась на блокировки, домашние лекарства и то, что Ким назвал «выгодной социалистической системой в корейском стиле».

Север заявил, что проводит интенсивные медицинские осмотры по всей стране, в том числе ежедневные ПЦР-тесты воды, собранной в приграничных районах.

Он также заявил, что разрабатывает новые методы для лучшего обнаружения вируса и его вариантов, а также других инфекционных заболеваний, таких как оспа обезьян.

Сестра Кима, Ким Ё Чжон, заявила, что сам северокорейский лидер страдал от симптомов лихорадки, и обвинила листовки из Южной Кореи в том, что они вызвали вспышку, сообщает KCNA.

«Несмотря на то, что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться до конца перед лицом противоэпидемической войны», — сказала она в речи, восхваляющей его усилия.

В четверг министерство объединения Южной Кореи заявило в своем заявлении, что оно «сильно сожалеет» о том, что Северная Корея «неоднократно делала необоснованные заявления» о том, как Covid-19 попал в страну.