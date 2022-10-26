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Питерец.ру » События в мире » Полиция Сеула обнаружила разлагающиеся останки северокорейского перебежчика

Полиция Сеула обнаружила разлагающиеся останки северокорейского перебежчика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Полиция Сеула обнаружила разлагающиеся останки северокорейского перебежчика

Власти Южной Кореи начали расследование после того, как в прошлую среду в столице страны Сеуле были обнаружены разлагающиеся останки северокорейского перебежчика.

По данным полиции и министерства объединения Южной Кореи, перебежчиком была женщина в возрасте 40 лет, которая бежала в Южную Корею в 2002 году.

Женщина неоднократно пропускала арендную плату, и с ней невозможно было связаться, поэтому Seoul Housing & Communities Corporation — государственная жилищная компания — отправила рабочих посетить ее квартиру, где, по данным полиции Сеула, они нашли ее тело.

По словам полиции, ее тело было сильно разложено, до «почти скелетного состояния». Основываясь на зимней одежде, которую она носила, полиция подозревает, что она мертва около года, но более точные подробности ожидаются после вскрытия.

Министерство Объединения не назвало ее имени, но сообщило, что власти когда-то рекламировали ее как пример успешной истории переселения.

По сообщению министерства, с 2011 по 2017 год женщина работала консультантом в управляемом министерством фонде Korea Hana Foundation, помогая другим перебежчикам переселиться на юг.

Южнокорейские власти регулярно следят за северокорейскими перебежчиками и проводят проверки их благосостояния во время процесса их переселения, но в 2019 году женщина попросила полицию не расширять их услуги по защите, по данным полиции Сеула.

Министерство объединения также заявило, что женщина не числится в его собственном списке наблюдения.

Полиция заявила, что подала запрос о проведении расследования в Национальную судебно-медицинскую службу.

Представитель министерства объединения заявил, что дело было «очень печальным», добавив, что министерство пересмотрит систему кризисного управления для перебежчиков из Северной Кореи и поработает над областями, которые нуждаются в улучшении.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи ранее предупреждало о наличии «признаков (социального) кризиса», что побудило местные власти Сеула начать собственное расследование.

Перебежчики начали прибывать в Южную Корею в значительном количестве примерно на рубеже веков, большинство из них бежало сначала через протяженную границу Северной Кореи с Китаем.

Источник: CNN
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