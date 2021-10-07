Высокий суд Великобритании признал, что шейх Мохаммед из Дубая взломал телефон бывшей жены с помощью шпионского ПО

Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум использовал агентов Дубая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для взлома и отслеживания телефонов своей бывшей жены принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, ее юридических советников и сотрудников. во время продолжающейся битвы за опеку над их двумя детьми постановил высокий суд Англии.

Эндрю Макфарлейн, самый высокопоставленный судья британского суда по семейным делам, заявил в своем решении в среду, что он обнаружил, что через сеть слуг и агентов шейх Мохаммед взломал мобильные телефоны принцессы Хайи, ее личного помощника, ее адвокатов баронессы Шеклтон и Николаса. Маннерса и двух сотрудников ее личной службы безопасности, использующих программное обеспечение Pegasus, лицензированное для Дубая и ОАЭ израильской компанией.

Используемое программное обеспечение включало возможность отслеживать местоположение цели, прослушивать их телефонные звонки, получать доступ к их спискам контактов, паролям, календарям и фотографиям, а также читать сообщения, полученные через приложения, электронную почту и SMS.

Макфарлейн в своем постановлении заявил, что «результаты представляют собой полное злоупотребление доверием и даже злоупотребление властью».

«Это оскорбление усугубляется тем, как отец оспаривал эти обвинения и давал указания своим адвокатам. Несмотря на массу доказательств, факт взлома никогда не признавался, равно как и тот факт, что такой взлом был осуществлен компанией Pegasus », - сказал Макфарлейн.

«Ни на одном этапе отец не высказал никаких признаков беспокойства о матери, которая заботится о их детях, на том основании, что ее телефоны были взломаны, а ее система безопасности проникла в систему безопасности. Вместо этого он собрал огромную команду судебно-медицинских экспертов, чтобы оспорить выводы, к которым стремилась мать, и бороться против нее по каждому пункту », - добавил он.

Решение было обнародовано в среду после годичного ограничения на отчетность, которое было снято Отделом по семейным делам Высокого суда Великобритании.

В заявлении в среду шейх Мохаммед оспорил приговор, заявив, что оно основано на «неполной картине».

«Я всегда отрицал выдвинутые против меня обвинения и продолжаю это делать. Эти вопросы касаются предполагаемых операций государственной безопасности. Как глава правительства, участвующий в частном семейном разбирательстве, мне было неуместно предоставлять доказательства по таким деликатным вопросам ни лично, ни через моих советников в иностранном суде. Ни Эмират Дубай, ни ОАЭ не являются сторонами в этом разбирательстве, и они не участвовали в слушании. Таким образом, выводы неизбежно основаны на неполной картине », - говорится в его заявлении.

Кроме того, выводы были основаны на доказательствах, которые не были раскрыты ни мне, ни моим советникам. Поэтому я утверждаю, что они были сделаны несправедливо », - продолжалось в нем.

Дубай - один из семи эмиратов, составляющих Объединенные Арабские Эмираты.

Поскольку шейх Мохаммед является правителем Дубая, а также вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, его адвокаты утверждали, что Доктрина Государственного закона об иностранном государстве (ФАС), запрещающая суду проверять законность действий, совершенных иностранным гражданином. государство - подорвал юрисдикцию Высокого суда Великобритании в этом деле.

В январе Макфарлейн и судья Мартин Чемберлен постановили, что доктрина ФАС не мешает суду рассматривать иски принцессы Хайи.

Выводы являются частью серии продолжающихся слушаний в Лондоне с участием принцессы Хайи и следуют постановлению, вынесенному в марте 2020 года, в котором говорится, что шейх Мохаммед ранее организовал похищение двух своих дочерей и насильно вернул их в Дубай, где он удерживал их. против их воли.

Шейх неоднократно отрицал все претензии, предъявленные в рассматриваемом деле.