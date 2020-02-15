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Питерец.ру » Общество » Кержаков заплатит 5 миллионов

Кержаков заплатит 5 миллионов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Кержакова обяжут выплатить крупную сумму алиментов

«Питерец.ру» сообщает, что суд обязал бывшего футболиста Кержакова заплатить неустойку за неуплату алиментов. Причем размер этой компенсации составил 5 млн. руб.

Сначала мировой судья постановил взыскать с Кержакова 1,2 млн. руб. Но бывшая жена Александра Мария требовала от экс-супруга 6,4 млн. руб. В итоге суд не удовлетворил требования Кержаковой (Головой), но все равно серьезно увеличил первоначальную сумму неустойки.

Теперь Александр Кержаков будет вынужден выплатить серьезную компенсацию своей бывшей жене. Помимо этого его временно ограничат в праве управлять транспортным средством.

Напоминаем, что Кержаков состоял в браке с Марией Головой с 2005 по 2010 год. У них есть совместная дочь Дарья.

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