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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона

На севере Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона

0
63
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Калининском районе Петербурга пожилой мужчина отослал мошенникам около 1 миллиона

В минувший вторник около полудня 74-летнему жителю Калининского района Петербурга с «московского» номера позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Сбербанка, Лебедевым Алексеем Алексеевичем. Он тревожным голосом сообщил, что со счета пенсионера мошенники перевели 500 000 рублей. 
Чтобы предотвратить дальнейшие переводы, дедушка проследовал отделение банка и снял с двух своих счетов 300 046 рублей и 223 859 рублей, после чего перевел их на указанные аферистом номера шести мобильных телефонов. После повторного разговора с лжебанкиром петербуржец снял о счета своей жены 461 600 рублей и перевел их на указанные мобильные телефоны. Ущерб составил 981 600 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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