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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика

В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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В Тихвинском районе Ленобласти таксист на Datsun сбил школьника на переходе

Вчера около 19 часов вечера возле дома на улице Вокзальной в городе Тихвин, 61-летний мужчина на автомобиле "Дацун" сбил 8-летнего мальчика. Подросток пытался пересечь автодорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчика с переломом и ссадинами доставили в больницу. После оказания первой помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, водитель иномарки с начала прошлого года 4 раза попадался на нарушении ПДД. Известно, что автоомбиль зарегистрирован на 32-летнего жителя Кирова и используется для работы в такси.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП пострадавший пешеход дети
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