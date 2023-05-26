В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика

Вчера около 19 часов вечера возле дома на улице Вокзальной в городе Тихвин, 61-летний мужчина на автомобиле "Дацун" сбил 8-летнего мальчика. Подросток пытался пересечь автодорогу на запрещающий сигнал светофора. Мальчика с переломом и ссадинами доставили в больницу. После оказания первой помощи ребенка отпустили на амбулаторное лечение.

По данным ГИБДД, водитель иномарки с начала прошлого года 4 раза попадался на нарушении ПДД. Известно, что автоомбиль зарегистрирован на 32-летнего жителя Кирова и используется для работы в такси.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.